ru
ua

Топ-6 простих правил для швидкого схуднення від дієтолога

Новини » Їжа   

Експерт дала важливі рекомендації тим, хто худне

Багато тих, хто худне сподіваються отримати швидкий результат, тому роблять ряд помилок, які можуть призвести не тільки до збільшення ваги, але і проблем зі здоров'ям. Експрес-дієти небезпечні рядом "побічних ефектів", які вочевидь не коштують того, щоб виснажувати свій орагинизм, зате є прості і здорові способи, як прискорити процес схуднення, отримати стійкий результат і не нашкодити собі. Про те, з чого почати схуднення, якщо потрібно швидко і дієво розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

Соціаліст опублікувала шість основних правил швидкого схуднення, які підійдуть всім бажаючим позбутися зайвих кіло.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • сніданок протягом години після пробудження
  • для активного схуднення їж на сніданок білкові продукти. Наприклад: 2 яйця + сир + овочі або сир 150 гр 5% жирності + 150 гр фруктів/ягід + чайна ложка меду або сир 150 гр 5% жирності + овочі та зелень
  • вечеря не пізніше 18:00, для того щоб зробити більший розрив між останнім і першим прийомом їжі і цим дати поштовх

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • ходи не менше 10000 кроків щодня
  • прибираємо з раціону білу муку у всіх проявах і пальмове/рапсове масло
  • овочі їмо як необхідність правильного травлення, через не можу і не хочу

Нагадаємо, що експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла, як перехитрити почуття голоду в період схуднення.

Раніше дієтолог Наталія Кошкіна поділилася простими ефективними порадами, які допоможуть схуднути в повсякденному житті. Вона розповіла, чим замінити тренування і як правильно харчуватися без зайвих витрат.

Сама досконалість: Олена Зеленська захопила стильним чорно-білим вбранням Як завжди прекрасна: Олена Зеленська підкорює Америку стильними нарядами в світлих тонах
Читати всі новини