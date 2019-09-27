Как эффективно худеть в повседневной жизни: простые лайфхаки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала как в обычной жизни похудеть без лишних затрат времени и средств

Похудеть в условиях постоянного цейтнота и офисной жизни для многих кажется практически невыполнимой задачей. Трудности и попытки совмещать походы в спортзал и правильное питание пугают желающих избавиться от лишних кило. Но так ли все страшно, как кажется? О том, как легко и без лишних затрат времени и финансов похудеть в условиях повседневности и обойти подводные камни на пути к стройности рассказала в Instagram диетолог Наталья Кошкина, которая недавно назвала топ-5 ошибок, которые стоят на пути к похудению.

Одна из часто встречающих проблем худеющих новичков – пищевые срывы. Что делать, если не удержалась и переела?

⠀

Лучшее, что вы можете сделать - это в следующий прием пищи или, на худой конец, на следующий день просто вернуться к нормальному питанию и своим обычным принципам. А также неплохо добавить в жизнь движение!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не обязательно посещать тренировки, можно начать с простого: больше ходите, гуляйте, оставьте машину подальше от офиса, не пользуйтесь лифтом или эскалатором.

Если готовы на большее, то делайте 10-минутную зарядку по утрам, добавьте 20-30-минутные домашние тренировки три раза в неделю. Это уже будет здорово!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если настроены серьезно, то запишитесь на какую-нибудь активность - кому что нравится: танцы, бассейн, силовые тренировки, какое-либо направление фитнеса.

⠀

Главное - начать больше двигаться, меньше сидеть - это уже увеличит расход калорий!

Многие боятся изменить свою привычную корзину питания, им кажется, что это дорого. А все как раз наоборот: здоровое питание подразумевает потребление в пищу монопродуктов, минимально обработанных, а они стоят недорого.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Например, отдайте предпочтение капусте, морковке, свекле, шпинату, китайской капусте, из фруктов – бананам, сезонным яблокам, апельсинам. В любом случае, мясо - не дороже колбасы и сосисок. Недешево стоят морепродукты и некоторые сорта рыб, но ведь можно изредка баловать себя?

Ранее эксперт по правильному питанию Катя Медушкина дала советы, как избежать чувства голода во время похудения.