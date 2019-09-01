Топ-5 базовых принципов интуитивного питания от диетолога

Умение прислушиваться к своему организму и его потребностям – вот основа так называемого "интуитивного питания". Основная роль в нем отводится психологии, нашим эмоциям, привычкам и отношению к самому себе. Интуитивное питание заложено в нас природой и оно работает, потому что, человек следует законам природы, а не противоречит им. Об этом на странице в Intagram написала диетолог Елена Кален, которая недавно перечислили основные ошибки худеющих.

Интуитивное питание — это умение слушать свое тело и давать ему ровно то количество пищи, которое оно просит. В отличие от диет, при данном подходе нет ограничений по продуктам и строгих временных запретов.

Важно, что интуитивное питание заложено в нас природой, но из-за развития цивилизации, “культа еды” и маркетинга, люди перестали следовать сигналам тела и начали путать физический голод с эмоциональным из-за чего и начало расти число людей с лишним весом.

Топ-5 принципов интуитивного питания

Без диет

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Любая диета приводит к срывам, потому что человек игнорирует естественные потребности тела, терпит голод или ест тогда, когда голода нет. Организм же стремиться вернуться к своим естественным настройкам и начинает противодействие искусственным системам питания.

При переходе на интуитивное питание важно помнить о том, что наше тело мудрое и раз ему хочется что-то, значит, именно этот продукт и именно в это время суток ему нужен для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Но важно отличать физиологическое желание тела от психологического желания головы. Именно этому чувствованию и учит интуитивное питание.

Питание по голоду

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Люди с лишним весом часто путают голод с жаждой или нехваткой эмоций. Так многие принимают решение съесть что-то, когда на самом деле хочется расслабиться, отдохнуть или получить удовольствие. Это не имеет никакого отношения к физическому голоду.

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Чтобы отличать ложное желание поесть от настоящего, стоит помнить: голод - физиологический процесс, который ощущается именно в желудке и всегда исчезает после приема пищи. Ни ощущения в груди, ни головная боль, ни тремор не являются голодом, это симптомы других процессов в организме.

Уважение к своему телу

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При переходе на интуитивное питание не нужно с собой бороться, важно научиться любить и принимать себя. Постарайтесь ввести в привычный режим действия, которые принесут телесные радости.

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Например, можно освоить практику самомассажа использовать скраб в душе. В течение дня желательно замечать первые признаки усталости, учиться расслабляться, учится понимать свои эмоции принимать их и работать с ними, чтобы создавать наиболее комфортный психологический фон в своей жизни. В этом помогут медитативные практики и обучение интуитивному питанию.

"Вредная" и "полезная" еда

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Один из важных принципов питания по интуиции — перестать делить еду на вредную и полезную. Существуют лишь те продукты, в которых нуждается или не нуждается тело. Наш организм мудрый, если ему предоставить большой выбор продуктов, то он не будет “требовать” в неограниченных количествах фаст-фуд и сладости. Это, чаще всего, психологическое желание, с которым можно и нужно работать специальными технологиями с помощью интуитивного питания.

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Люди, которые возвращаются к интуитивному питанию, отмечают, что количество сладостей в рационе сильно уменьшается, а овощей и фруктов, которые ранее казались невкусными, теперь становиться больше и они приносят насыщение и удовольствие.

Как не съесть лишнего

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ощущение насыщения приходит спустя 15-20 мин после еды. Многие об этом знают, но привычки доедать все, что на тарелке или съедать, чтобы не испортилось, не дают следовать этому принципу. При обучении интуитивному питанию на марафоне похудения отводится место и для работы с пищевыми привычками, которое способствуют набору веса.

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