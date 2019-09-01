Топ-5 базових принципів інтуїтивного живлення від дієтолога

Уміння прислухатися до свого організму і його потреб - ось основа так званого "інтуїтивного харчування". Основна роль в ньому відводиться психології, нашим емоціям, звичкам і відношенню до самого себе. Інтуїтивне харчування закладене в нас природою і воно працює, тому що, людина наслідує закони природи, а не суперечить їм. Про це на сторінці в Intagram написала дієтолог Олена Розжарюваний, яка нещодавно перерахували основні помилки тим, хто худне.

Інтуїтивне харчування - це уміння слухати своє тіло і давати йому рівна та кількість їжі, яку воно просить. На відміну від дієт, при цьому підході немає обмежень по продуктах і строгих тимчасових заборон.

Важливо, що інтуїтивне харчування закладене в нас природою, але через розвиток цивілізації, "культу їжі" і маркетингу, люди перестали наслідувати сигнали тіла і почали плутати фізичний голод з емоційним через що і почало рости число людей із зайвою вагою.

Топ-5 принципів інтуїтивного харчування

Без дієт

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Будь-яка дієта призводить до зривів, тому що людина ігнорує природні потреби тіла, терпить голод або їсть тоді, коли голоду немає. Організм же прагне повернутися до своїх природних налаштувань і починає протидію штучним системам живлення.

При переході на інтуїтивне живлення важливо пам'ятати про те, що наше тіло мудре і раз йому хочеться щось, значить, саме цей продукт і саме в цей час доби йому потрібний для підтримки здоров'я і хорошого самопочуття. Але важливо відрізняти фізіологічне бажання тіла від психологічного бажання голови. Саме цьому відчуттю і вчить інтуїтивне харчування.

Харчування по голоду

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Люди із зайвою вагою часто плутають голод із спрагою або нестачею емоцій. Так багато хто приймає рішення з' їсти щось, коли насправді хочеться розслабитися, відпочити або отримати задоволення. Це не має ніякого відношення до фізичного голоду.

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Щоб відрізняти неправдиве бажання поїсти від сьогодення, варто пам'ятати: голод - фізіологічний процес, який відчувається саме в шлунку і завжди зникає після їди. Ні відчуття в грудях, ні головний біль, ні тремор не є голодом, це симптоми інших процесів в організмі.

Повага до свого тіла

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При переході на інтуїтивне харчування не треба з собою боротися, важливо навчитися любити і приймати себе. Постарайтеся ввести в звичний режим дії, які принесуть тілесні радощі.

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Наприклад, можна освоїти практику самомассажу, використати скраб в душі. Впродовж дня бажано помічати перші ознаки втоми, вчитися розслаблятися, вчиться розуміти свої емоції приймати їх і працювати з ними, щоб створювати найбільш комфортний психологічний фон у своєму житті. У цьому допоможуть медитативні практики і навчання інтуїтивному харчуванню.

"Шкідлива" і "корисна" їжа

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Один з важливих принципів живлення по інтуїції - перестати ділити їду на шкідливу і корисну. Існують лише ті продукти, в яких потребує або не потребує тіло. Наш організм мудрий, якщо йому надати великий вибір продуктів, то він не "вимагатиме" в необмежених кількостях фаст-фуд і солодощі. Це, найчастіше, психологічне бажання, з яким можна і треба працювати спеціальними технологіями за допомогою інтуїтивного живлення.

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Люди, які повертаються до інтуїтивного живлення, відмічають, що кількість солодощів в раціоні сильно зменшується, а овочів і фруктів, які раніше здавалися несмачними, тепер ставати більше і вони приносять насичення і задоволення.

Як не з'їсти зайвого

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Відчуття насичення приходить через 15-20 мін після їжі. Багато хто про це знає, але звички доїдати все, що на тарілці або з'їдати, щоб не зіпсувалося, не дають наслідувати цей принцип.

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