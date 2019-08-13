Как правильно сочетать еду и тренировки: диетолог дала ответ

Иллюстративное фото (pexels.com)

Все зависит от вашего индивидуального режима

Профессиональный диетолог Светлана Фус решила прояснить один из популярных вопросов, которые возникают у желающих похудеть - как же правильно совмещать тренировки и здоровое питание, чтобы не навредить фигуре. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, здесь все зависит лично от вашего режима тренировок - под него и нужно подстраивать питание.

"На различных источниках сейчас много противоречивой информации о том, как совмещать питание и тренировки. На одних написано, что нельзя есть раньше, чем через час после тренировки, на других - обязательно нужно что-то съесть… Одни говорят, что нужно есть перед тренировкой, а другие - категорически нет.

Так как же все таки совмещать питание с тренировками? На самом деле, занимаясь регулярно спортом, значение имеет только ваш индивидуальный режим", - отметила Фус.

Она также привела примеры, как и когда нужно делать прием пищи в зависимости от времени тренировки:

Если вам комфортно тренироваться утром, после подъема, вы можете позавтракать после тренировки.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если ваша тренировка днем, за несколько часов до нее нужно обязательно полноценно поесть, чтобы обеспечить организм энергией. В противном случае вы будете ощущать вялость и усталость.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если тренировка вечером, за 1-1,5 часа до нее должен быть ужин. А после ничего или легкий ужин. Зависит от того, за сколько часов до сна у вас тренировка.

"Главное - не употреблять больше энергии, чем тратите", - подытожила диетолог.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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