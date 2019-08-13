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Как правильно сочетать еду и тренировки: диетолог дала ответ

Lite » Красота 13.08.2019 - 14:41
Как правильно сочетать еду и тренировки: диетолог дала ответ
Иллюстративное фото (pexels.com)

Все зависит от вашего индивидуального режима

Профессиональный диетолог Светлана Фус решила прояснить один из популярных вопросов, которые возникают у желающих похудеть - как же правильно совмещать тренировки и здоровое питание, чтобы не навредить фигуре. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, здесь все зависит лично от вашего режима тренировок - под него и нужно подстраивать питание.

"На различных источниках сейчас много противоречивой информации о том, как совмещать питание и тренировки. На одних написано, что нельзя есть раньше, чем через час после тренировки, на других - обязательно нужно что-то съесть… Одни говорят, что нужно есть перед тренировкой, а другие - категорически нет.
Так как же все таки совмещать питание с тренировками? На самом деле, занимаясь регулярно спортом, значение имеет только ваш индивидуальный режим", - отметила Фус.

Она также привела примеры, как и когда нужно делать прием пищи в зависимости от времени тренировки:

Если вам комфортно тренироваться утром, после подъема, вы можете позавтракать после тренировки.

Как правильно сочетать еду и тренировки: диетолог дала ответ

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если ваша тренировка днем, за несколько часов до нее нужно обязательно полноценно поесть, чтобы обеспечить организм энергией. В противном случае вы будете ощущать вялость и усталость.

Как правильно сочетать еду и тренировки: диетолог дала ответ

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если тренировка вечером, за 1-1,5 часа до нее должен быть ужин. А после ничего или легкий ужин. Зависит от того, за сколько часов до сна у вас тренировка.

"Главное - не употреблять больше энергии, чем тратите", - подытожила диетолог.

Как правильно сочетать еду и тренировки: диетолог дала ответ

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Альбина Комиссарова дала исчерпывающий ответ о том, сколько раз в день нужно есть худеющим.

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