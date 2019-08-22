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Топ-5 способов уменьшить потребление калорий без особых усилий

Lite » Красота 22.08.2019 - 15:26
Топ-5 способов уменьшить потребление калорий без особых усилий
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог раскрыла секреты легкого похудения

Популярный диетолог Наталья Кошкина, которая ранее рассказала, можно ли есть после шести вечера, решила поделиться полезными советами о похудении без излишних усилий. На своей странице в Instagram она раскрыла пять эффективных способов уменьшить употребление калорий, при этом не мучая себя голодом.

Эксперт отметила, что подсчет калорий может быть очень полезен, особенно в начале пути. Он помогает:

  • развить осознанность в питании
  • понять причину лишнего веса
  • прекратить бездумное попадание еды в рот

Топ-5 способов снизить суточный калораж:

1. Откажитесь от сладких напитков:

  • Газировка
  • Пакетированные соки
  • Компоты
  • Чай с сахаром
  • Алкоголь и пр.


Вы часто не учитываете калории из напитков. А они, между тем, тикают и складываются в общую картину.

Топ-5 способов уменьшить потребление калорий без особых усилий

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Перестаньте бездумно жевать

Часто мы даже не замечаем, как съедаем горсть орешков/конфет/печенек и пр. Но они значительно меняют калорийность - не в вашу пользу.


3. Замените гарнир из злаков на овощи

Если вы снижаете вес, то в дни низкой физической активности стоит ограничить количество углеводов. Не нужно отказываться от них совсем. Просто уберите из некоторых приемов пищи.

Топ-5 способов уменьшить потребление калорий без особых усилий

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Откажитесь от магазинных соусов и заправок

В них всегда много соли, сахара и жира. Они могут быть ОЧЕНЬ калорийны. Внимательно читайте этикетки.

5. Ешьте достаточно нежирной белковой пищи:

  • Греческий йогурт
  • Творог
  • Нежирное мясо
  • Птицу
  • Рыбу
  • Яичный белок
  • Протеин


Белок дает длительное насыщение, поэтому вы без труда сможете увеличить интервал между приемами пищи.

Топ-5 способов уменьшить потребление калорий без особых усилий

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как избежать чувства голода в процессе похудения.

Также диетолог Светлана Фус раскрыла секрет правильной организации питания в период тренировок.

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