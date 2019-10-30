Стоит ли бояться сахара во фруктах: диетолог дала исчерпывающий ответ

В различных источниках можно встретить ошибочную информацию о том, что фрукты – это тот же белый сахар и есть их вовсе не стоит, либо строго ограничить потребление. Есть ли в этом смысл? Фрукты тоже сахар? На эти вопросы ответила диетолог Альбина Комиссарова в Instagram. К слову, эксперт также развеяла мифы о продуктах, которые стоят на пути к стройности.



Современные рекомендации по питанию говорят о том, что мы должны ограничивать количество добавленного сахара. Это те сахара, которые добавляются в продукты питания или напитки в процессе приготовления или переработки. При этом черным по белому написано: это не включает натуральные сахара, содержащиеся в молоке и фруктах.

Мы получаем добавленный сахар в основном из напитков, сладких кофе и чая, конфет, тортов, пирожных, печенья, мороженого, сиропов, джемов и т.д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Добавленный сахар будет значиться на этикетке, как: сахар, коричневый сахар, глюкоза, кукурузный сироп, мальтоза, инвертный сахар, нектар, сукроза и... фруктоза. Тут то все и подпрыгнули, а как же фрукты?!

Фруктоза во фруктах и ягодах непременно содержится. Но цельные фрукты содержат большое количество клетчатки, которая замедляет всасывание быстрых углеводов, а значит, не влияет негативно на наш организм.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ни одна Организация по питанию не ограничивает количество фруктов в день, скорее, наоборот, рекомендация всегда звучит "как минимум".

Здоровому взрослому человеку рекомендуется употреблять 1-2 чашки фруктов в день. 1 чашка = 250 мл. Нарезайте фрукты, заполоняйте чашки и поймете, сколько это получится.

Если проще, в зависимости от активности, рекомендуется потреблять от 2 до 5 порций фруктов в день (рекомендация АНА и USDA).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не бойтесь фруктов и ягод. Мы едим шоколад с "выпаренным кокосовым нектаром", при этом страшимся банана. Фрукты и овощи - один из главных источников клетчатки.

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