Как составить свою идеальную схему питания: пошаговая инструкция от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как перестроить рацион с учетом своих особенностей

Среди обилия рекомендаций и советов по здоровому питанию, программ похудения и организации здорового рациона легко потеряться и окончательно запутаться в советах. Как же найти свою идеальную состему и на что обратить внимание, рассказала на странице в instagram нутрициолог Мария Волкова.

Ваша еда должна включать 8 незаменимых аминокислот, 16 витаминов и витаминоподобных веществ, 60 минералов, 3 незаменимые жирные кислоты и сотню фитонутриентов.

Еда должна быть свободна от токсичных компонентов (Е-добавок: консервантов, усилителей вкуса, стабилизаторов, красителей) и провокаторов воспаления. А также исключать непереносимость и аллергическую реакцию.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Первое время нужно хорошенько потрудиться над рационом. Зато через 2-3 месяца еда, согласованная с генами, скажет вам огромное спасибо! Как? Уйдет лишний вес, подтянется кожа, разгладятся морщинки, появятся силы — список бесконечен.

Наше тело создано, чтобы усваивать полноценную пищу — мясо/птицу/рыбу, злаки, бобовые, овощи и фрукты, водоросли, пряности, травы. А не упакованные быстрые продукты. Например, мюсли, бутерброды и фруктовый йогурт — тоже пустая еда.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если есть пустые калории (даже когда они "косят" под здоровые с пометкой "без глютена", "низкокалорийно" или "обезжиренное"), то нарушается баланс гормонов, повреждается кишечник, перегружается иммунная система — это неизбежно ведет к росту веса. А еще появляется усталость, скачки настроения (от желания всех убить до плаксивости), проблема с концентрацией внимания.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нужно наполнить меню полноценными продуктами, сократить провокаторы на 6-8 недель и наблюдать за реакцией тела и веса. Когда вы включаете в рацион цельные продукты, которые организм способен переварить, то обращаете вспять все неприятные симптомы, худея легко и красиво! В отличие от обычных диет, этот процесс налаживает идеальный баланс питания, согласуя меню с вашей биохимией и генами.

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