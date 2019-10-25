Диетолог развенчала мифы о продуктах, которые считаются вредными при похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт отметила, что не стоит исключать их из рациона

Диетолог Альбина Комиссарова решила "реабилитировать" некоторые продукты питания, которые почему-то считаются чрезвычайно вредными при похудении. Списком таких "вредителей" и подробным объяснением она поделилась на своей странице в instagram. К слову, ранее эксперт рассекретила правду о модных суперфудах.

Эксперт отметила, что деление продукты на "полезные" и "вредные" - уже неправильный путь. Мы, конечно, знаем, что трансжиры - это плохо, а омега-3 это хорошо, но ключевой момент всегда в умеренности.

По мнению Комиссаровой, все эти продукты совершенно не нужно исключать, если вы хотите снизить вес.

Хлеб

Он содержит долгие углеводы, клетчатку, витамины группы В, большое количество клетчатки, а значит, отлично насыщает. Отказываться от хлеба, если вы его любите, не нужно. Рекомендуемая порция - 1 кусок в сутки (30 грамм)

Выбирайте хлеб с добавлением цельнозерновой (обойной) муки. А вот выбирать бездрожжевой хлеб смысла нет. И бояться дрожжей тоже.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Банан/виноград

Непонятно почему бедные фрукты попали в чёрный список. Высокий ГИ? Для здорового человека значение не имеет, а по последним научным данным, возможно, даже для больных СД. На здоровье!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Картофель

Идеально - запечённый или отварной в мундире, чтобы сохранить достаточное количество клетчатки.

При этом не существует никаких временных рамок для еды, запомните!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Макароны

Кто-то ещё их избегает? Сейчас почти все производятся из твёрдых сортов пшеницы, а также масса макарон с добавлением цельнозерновой муки. Бойтесь не макарон, а жирных сливочных соусов к ним. Выбирайте томатный или вовсе без него.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что диетолог Алина Дьяченко рассказала, стоит ли включать соль в рацион худеющих.