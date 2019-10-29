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Как прекратить заедать стресс: пошаговая инструкция от диетолога

Lite » Еда 29.10.2019 - 15:57
Как прекратить заедать стресс: пошаговая инструкция от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась советами с худеющими

Стрессы на работе, стремительный ритм жизни, непонимание с домашними и переживания способны выбить из колеи и привести к пищевому срыву. Рукабудто сама тянется к кусочку тортика или к шоколадке, когда на душе кошки скребут. Как избавиться от плохой привычки "гасить" негативные эмоции с помощью нездоровой пищи рассказала в Instagram диетолог Елена Кален. Ранее она назвала шесть привычек, мешающих похудеть.

Современная жизнь неотделима от стресса. Большинство девушек привыкли заедать стресс шоколадками, калорийной и жирной пищей. В результате стресс проходит, а лишние килограммы остаются.

Сложно сразу отказаться от заедания, но можно научиться делать это правильно. Вот пошаговая инструкция.

Как прекратить заедать стресс: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Если у вас стресс и появилось желание заесть его, подумайте, действительно ли ваше состояние такое тяжелое, что вы не выдержите ни одной минуты, чтобы не начать есть? Есть ли у вас возможность потерпеть? Если да, то сколько? Может 10 мин, а может 20?
  • В то время, которое вы для себя взяли, займитесь физической активностью: тренировка, танцы, уборка, перестановка – это поможет разрядить эмоциональный накал. Возможно, вам хочется поплакать или покричать, позвольте себе это.

Как прекратить заедать стресс: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Ваша задача — научиться выражать эмоции, а не подавлять их. Важно, чтобы эти действия длились не меньше того времени, которое вы себе взяли.

Напомним, что нутрициолог Мария Волкова научила составлять индивидуальную схему питания для похудения.

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