Чи варто боятися цукру у фруктах: дієтолог дала вичерпну відповідь

У різних джерелах можна зустріти помилкову інформацію про те, що фрукти – це той же білий цукор і їсти їх зовсім не варто, або суворо обмежити споживання. Чи є в цьому сенс? Фрукти теж цукор? На ці питання відповіла дієтолог Альбіна Комісарова в Instagram. До речі, експерт розвіяла міфи про продукти, які стоять на шляху до стрункості.



Сучасні рекомендації по харчуванню говорять про те, що ми повинні обмежувати кількість доданого цукру. Це той цукор, що додаються в продукти харчування або напої в процесі приготування або переробки. При цьому чорним по білому написано: це не включає натуральні цукру, що містяться в молоці і фруктах.

Ми отримуємо доданий цукор в основному з напоїв, солодких кави та чаю, цукерок, тортів, тістечок, печива, морозива, сиропів, джемів і т. д.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Доданий цукор буде значитися на етикетці, як: цукор, коричневий цукор, глюкоза, кукурудзяний сироп, мальтоза, інвертний цукор, нектар, сукроза і... фруктоза. Тут те все і підстрибнули, а як же фрукти?!

Фруктоза у фруктах і ягодах міститься неодмінно. Але цільні фрукти містять велику кількість клітковини, яка уповільнює всмоктування швидких вуглеводів, а значить, не впливає негативно на наш організм.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ні одна Організація з харчування не обмежує кількість фруктів в день, швидше, навпаки, рекомендація завжди звучить "як мінімум".

Здоровій дорослій людині рекомендується вживати 1-2 чашки фруктів в день. 1 чашка = 250 мл Нарізайте фрукти, заполоняйте чашки і зрозумієте, скільки це вийде.

Якщо простіше, в залежності від активності, рекомендується споживати від 2 до 5 порцій фруктів в день (рекомендація АНА і USDA).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не бійтеся фруктів і ягід. Ми їмо шоколад з "випареним кокосовим нектаром", при цьому боїмося банана. Фрукти і овочі - одне з головних джерел клітковини.

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