Оригинальное трио: запеченная курица с апельсинами и оливками

Фото: запеченная курица с апельсинами и оливками (instagram.com/kirilife_com)

Быстро и просто - то, что надо для вечерней трапезы, поэтому не сложный рецепт выручит тех, у кого времени в обрез

Для тех, кто любит курицу станет настоящей находкой ее оригинальное приготовление и подача. Игра вкусов не оставит равнодушными любителей полакомиться с аппетитом, а вот минимальные затраты сил и времени на приготовление станут дополнительным бонусом этого блюда. Рецептом куриных бедер с апельсинами и оливками поделилась фуд-блогер Татьяна Кирьянова на своей странице в Instagram kirilife_com.

Ингредиенты:

куриные бедра – 4 шт

луковица – 1 шт

чеснока – 2 зубка

апельсин – 2 шт (сок одного апельсина и 1 для запекания)

горсть оливок

тимьян – 4 веточки

соль, перец

сахар

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать лук и чеснок. Апельсины очистить и нарезать кольцами.

2. Куриные бедра помыть, промокнуть бумажным полотенцем, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить на сковороде в масле в течение 4-5 минут, вынуть.

3. В той же сковороде на оставшемся масле обжарить лук и чеснок в течение 1-2 мин. Добавить курицу и тимьян, влить апельсиновый сок, подождать, пока закипит.

4. Духовку разогреть до 190°С. Поставить курицу на 15 минут.

5. Достать из духовки. Сверху разложить оливки, а также кольца апельсина. Слегка посыпать сахаром. Вернуть в духовку на 20 мин.

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