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Ароматное наслаждение: грушевый пирог с франжипаном

Lite » Еда 11.01.2019 - 20:35
Ароматное наслаждение: грушевый пирог с франжипаном
Фото: грушевый пирог с франжипаном (instagram.com/testini_prague)

Запах этого блюда заставит буквально глотать слюнки, поэтому его хочеся готовить еще и еще раз

Ароматная выпечка, с пылу, с жару всегда вызывает апетит и желание заварить горячий чай и насладится кусочком домашнего десерта, не забыв угостить домашних. Впрочем, они гарантированно сами придут на запах и аромат восхитительного грушевого пирога с франжипаном. Его рецепт опубликовала на странице в Instagram фуд-блогер под имеем testini_prague.

Ингредиенты:

  • готовое слоеное тесто
  • крупные груши – 2 шт.

Для сиропа:

  • сахар – 70
  • сок 1 лимона
  • сок свеклы – 3 ст. л.
  • вода – 70 г
  • шафран
  • бадьян, палочка корицы

Для франжипана:

  • сливочное масло – 100 гр
  • миндальная мука – 100 гр
  • яйцо – 1 шт
  • сахарная пудра – 100 гр
  • амаретто – 1 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Все составляющие для приготовления сиропа соединить в сотейнике и немного проварить, а затем остудить.
  2. Груши помыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать дольками. Отправить их в сироп и дать хорошо пропитаться.
  3. Для приготовения франжипана соединить все ингредиенты и смешать до однородности.
  4. Из готового теста вырезать круг, немного отступив от краев, смазать желтком, в центр выложить слой франжипана, разложить груши, предварительно промокнув их бумажным полотенцем.
  5. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180°С. Выпекать 30 минут. Достать из духовки и полить сиропом.

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