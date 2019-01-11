Ароматное наслаждение: грушевый пирог с франжипаном
Фото: грушевый пирог с франжипаном (instagram.com/testini_prague)
Запах этого блюда заставит буквально глотать слюнки, поэтому его хочеся готовить еще и еще раз
Ароматная выпечка, с пылу, с жару всегда вызывает апетит и желание заварить горячий чай и насладится кусочком домашнего десерта, не забыв угостить домашних. Впрочем, они гарантированно сами придут на запах и аромат восхитительного грушевого пирога с франжипаном. Его рецепт опубликовала на странице в Instagram фуд-блогер под имеем testini_prague.
Ингредиенты:
- готовое слоеное тесто
- крупные груши – 2 шт.
Для сиропа:
- сахар – 70
- сок 1 лимона
- сок свеклы – 3 ст. л.
- вода – 70 г
- шафран
- бадьян, палочка корицы
Для франжипана:
- сливочное масло – 100 гр
- миндальная мука – 100 гр
- яйцо – 1 шт
- сахарная пудра – 100 гр
- амаретто – 1 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Все составляющие для приготовления сиропа соединить в сотейнике и немного проварить, а затем остудить.
- Груши помыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать дольками. Отправить их в сироп и дать хорошо пропитаться.
- Для приготовения франжипана соединить все ингредиенты и смешать до однородности.
- Из готового теста вырезать круг, немного отступив от краев, смазать желтком, в центр выложить слой франжипана, разложить груши, предварительно промокнув их бумажным полотенцем.
- Поставить пирог в духовку, разогретую до 180°С. Выпекать 30 минут. Достать из духовки и полить сиропом.
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