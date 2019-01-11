Ароматное наслаждение: грушевый пирог с франжипаном

Фото: грушевый пирог с франжипаном (instagram.com/testini_prague)

Запах этого блюда заставит буквально глотать слюнки, поэтому его хочеся готовить еще и еще раз

Ароматная выпечка, с пылу, с жару всегда вызывает апетит и желание заварить горячий чай и насладится кусочком домашнего десерта, не забыв угостить домашних. Впрочем, они гарантированно сами придут на запах и аромат восхитительного грушевого пирога с франжипаном. Его рецепт опубликовала на странице в Instagram фуд-блогер под имеем testini_prague.

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто

крупные груши – 2 шт.

Для сиропа:

сахар – 70

сок 1 лимона

сок свеклы – 3 ст. л.

вода – 70 г

шафран

бадьян, палочка корицы

Для франжипана:

сливочное масло – 100 гр

миндальная мука – 100 гр

яйцо – 1 шт

сахарная пудра – 100 гр

амаретто – 1 ст.л.

мука – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Все составляющие для приготовления сиропа соединить в сотейнике и немного проварить, а затем остудить. Груши помыть, очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать дольками. Отправить их в сироп и дать хорошо пропитаться. Для приготовения франжипана соединить все ингредиенты и смешать до однородности. Из готового теста вырезать круг, немного отступив от краев, смазать желтком, в центр выложить слой франжипана, разложить груши, предварительно промокнув их бумажным полотенцем. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180°С. Выпекать 30 минут. Достать из духовки и полить сиропом.

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