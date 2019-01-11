Завтрак без проблем: галета с зелёным луком и творожным сыром

Фото: галета с зелёным луком и творожным сыром (instagram.com/inn5775)

Сытная начинка и вкусное тесто понравится тем, кто привык завтракать с аппетитом

Если вы хотите побаловать с утра себя и своих близких чем-то сытным и необычным, а не готовить стандартные наскучившие бутерброды и яичницу, то вам наверняка понравится рецепт галета с зеленым луком, творожным сыром и яйцом. Его рецептом в Instagram поделилась фуд-блогер под именем inn5775.

Ингредиенты:

Для теста:

сливочное масло – 100 г

мука – 200 г

холодная вода – 4-5 ст.л.

соль по вкусу

Для начинки:

зеленый лук – пучок

яйца - 4 шт.

сыр – 100 г.

сливочное масло – 50 г

молоко или желток для смазки

Кунжут для посыпки

Способ приготовления:

Соединить сливочное масло из морозилки, муку и соль. Все ингредиенты измельчить до состояния крошки в блендере. Добавить холодную воду и замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 мин. Три яйца сварить, лук мелко нарезать. Сливочное масло растопить и полить им лук, посолить. Вареные яйца измельчить, соединить с луком, покрошить сыр и вбить оставшее сырое яйцо. Тесто раскатать. Выложить начинку, аккуратно завернуть края, смазать молоком или желтком, посыпать кунжутом. Выпекать галет 40 мин при 180°С. Подавать к столу холодным либо теплым. Будет одинаково вкусно!

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