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Завтрак без проблем: галета с зелёным луком и творожным сыром

Lite » Еда 11.01.2019 - 07:42
Завтрак без проблем: галета с зелёным луком и творожным сыром
Фото: галета с зелёным луком и творожным сыром (instagram.com/inn5775)

Сытная начинка и вкусное тесто понравится тем, кто привык завтракать с аппетитом

Если вы хотите побаловать с утра себя и своих близких чем-то сытным и необычным, а не готовить стандартные наскучившие бутерброды и яичницу, то вам наверняка понравится рецепт галета с зеленым луком, творожным сыром и яйцом. Его рецептом в Instagram поделилась фуд-блогер под именем inn5775.

Ингредиенты:

Для теста:

  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 200 г
  • холодная вода – 4-5 ст.л.
  • соль по вкусу

Для начинки:

  • зеленый лук – пучок
  •  яйца - 4 шт.
  • сыр – 100 г.
  • сливочное масло – 50 г
  • молоко или желток для смазки
  • Кунжут для посыпки

Способ приготовления:

  1. Соединить сливочное масло из морозилки, муку и соль. Все ингредиенты измельчить до состояния крошки в блендере. Добавить холодную воду и замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 мин.
  2. Три яйца сварить, лук мелко нарезать. Сливочное масло растопить и полить им лук, посолить. Вареные яйца измельчить, соединить с луком, покрошить сыр и вбить оставшее сырое яйцо.
  3. Тесто раскатать. Выложить начинку, аккуратно завернуть края, смазать молоком или желтком, посыпать кунжутом.
  4. Выпекать  галет 40 мин при 180°С. Подавать к столу холодным либо теплым. Будет одинаково вкусно!

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