Завтрак без проблем: галета с зелёным луком и творожным сыром
Фото: галета с зелёным луком и творожным сыром (instagram.com/inn5775)
Сытная начинка и вкусное тесто понравится тем, кто привык завтракать с аппетитом
Если вы хотите побаловать с утра себя и своих близких чем-то сытным и необычным, а не готовить стандартные наскучившие бутерброды и яичницу, то вам наверняка понравится рецепт галета с зеленым луком, творожным сыром и яйцом. Его рецептом в Instagram поделилась фуд-блогер под именем inn5775.
Ингредиенты:
Для теста:
- сливочное масло – 100 г
- мука – 200 г
- холодная вода – 4-5 ст.л.
- соль по вкусу
Для начинки:
- зеленый лук – пучок
- яйца - 4 шт.
- сыр – 100 г.
- сливочное масло – 50 г
- молоко или желток для смазки
- Кунжут для посыпки
Способ приготовления:
- Соединить сливочное масло из морозилки, муку и соль. Все ингредиенты измельчить до состояния крошки в блендере. Добавить холодную воду и замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 мин.
- Три яйца сварить, лук мелко нарезать. Сливочное масло растопить и полить им лук, посолить. Вареные яйца измельчить, соединить с луком, покрошить сыр и вбить оставшее сырое яйцо.
- Тесто раскатать. Выложить начинку, аккуратно завернуть края, смазать молоком или желтком, посыпать кунжутом.
- Выпекать галет 40 мин при 180°С. Подавать к столу холодным либо теплым. Будет одинаково вкусно!
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