Шоколадные маффины с вишней: простой рецепт ароматных кексов

Фото: Шоколадные маффины (instagram.com/alexandra_cooking/)

По рецепту получается 12 шоколадных кексов

Любителям десертов и сладостей рекомендуем приготовить маленькие и вкусные маффины, которые порадуют за чаепитием всю семью. Тем более, приготовление этих кексов не займет много времени и труда. Рецептом выпечки поделилась на своей страничке в Instagram фуд-блогер Александра.

Для выпекания маффинов вам понадобятся такие продукты:

Простокваша – 200 г

Масло растительное – 100 г

Яйца – 2

Сахар – 180 г

Мука – 320 г

Какао - 40 г

Соль – на кончике ножа

Разрыхлитель – 1-1,5 чайной ложки

Цедра одного апельсина или лимона

Шоколад или ягоды - по желанию.

Рецепт приготовления:

В отдельной миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. В другой соедините растительное масло, простоквашу, яйца, цедру. Добавьте сухие ингредиенты в жидкие и вымешайте.

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Помните, что для маффинов допустимы комочки в тесте, поэтому не нужно добиваться идеальной однородности. Обратите внимание на то, что у всех может уйти разное количество муки, но тесто должно получится густое.

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Если используете ягоды, то немного присыпьте их мукой и аккуратно введите в тесто. Замороженные ягоды размораживать не нужно. Шоколад поделите на дольки и воткните в каждый маффин. Формочку тестом нужно заполнять примерно на 2/3 от объема. Для красивой корочки маффины перед выпечкой можно посыпать сахаром

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Выпекайте при температуре 200 градусов около 20-25 минут до появления золотистой корочки.

"Будьте внимательны, время выпекания ориентировочное и зависит от вашей духовки. В данном случае я использовала режим низ-верх, конвекцию включила на последних пяти минутах для зарумянивания. Дайте готовым маффинам "настояться" хотя бы ночь. Это делает их особенно вкусными", - подытожила Александра.

По рецепту получается 12 шоколадных маффинов.

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