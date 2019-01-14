Оригінальне тріо: запечена курка з апельсинами і оливками

Фото: запечена курка з апельсинами і оливками (instagram.com/kirilife_com)

Швидко і просто - те, що треба для вечірньої трапези, тому не складний рецепт виручить тих, у кого обмаль часу

Для тих, хто любить курку стане справжньою знахідкою її оригінальне приготування і подача. Гра смаків не залишить байдужими любителів поласувати з апетитом, а ось мінімальні витрати сил і часу на приготування стануть додатковим бонусом цієї страви. Рецептом курячих стегон з апельсинами і оливками поділилася фуд-блогер Тетяна Кір'янова на своїй сторінці в Instagram kirilife_com.

Склад:

курячі стегна – 4 шт.

цибулина – 1 шт.

часнику – 2 зубчики

апельсин – 2 шт (сік одного апельсина і 1 для запікання)

жменя оливок

чебрець – 4 гілочки

сіль, перець

цукор

Спосіб приготування:

1. Дрібно нарізати цибулю і часник. Апельсини очистити і нарізати кільцями.

2. Курячі стегна помити, промокнути паперовим рушником, посолити і поперчити за смаком. Обсмажити на сковороді в олії протягом 4-5 хвилин, вийняти.

3. У тій же сковороді на маслі обсмажити цибулю і часник протягом 1-2 хв. Додати курку і чебрець, влити апельсиновий сік, почекати, поки закипить.

4. Духовку розігріти до 190°С. Поставити курку на 15 хвилин.

5. Дістати з духовки. Зверху розкласти оливки, а також кільця апельсина. Злегка посипати цукром. Повернути в духовку на 20 хв.

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