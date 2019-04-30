Как не набрать в весе во время праздников: эффективные советы от диетолога

Эксперт рассказала, как вести себя за стлом, чтобы не переедать
Порой бывает очень непросто отказать себе в слабости попробовать что-то вкусненькое во время праздничных застолий, правда, расплачиваться за это приходиться лишними кило на боках и талии, от которых не так просто избавиться. Как не переедать за большим столом, который ломится от обилия блюд, и к каким хитростям прибегнуть, чтобы контролировать себя и не позволять лишнего, на странице в Instagram рассказала профессиональный диетолог Альбина Комиссарова.
Она отметила, что любые праздники – непростой период для экспертов по правильному питанию и нутрициологов, ведь в это время их клиенты позволяют себе гастрономические излишества и напрочь забывают об основах задорого меню.
Специалист поделилась полезными советами, которыми следует воспользоваться во время майских праздников и дружеских застолий:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
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