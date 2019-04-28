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Пить или не пить: диетолог рассказала о плюсах и минусах кофе

Lite » Еда 28.04.2019 - 08:53
Пить или не пить: диетолог рассказала о плюсах и минусах кофе
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт раскрыла, какой кофе лучше пить и кому лучше отказаться от этого напитка

Для многих  сложно представить утро без чашечки ароматного бодрящего кофе, однако так ли уж он полезен? Врач-диетолог Екатерина Павлова назвала основные плюсы и минусы этого популярного напитка, а также рассказала на своей странице в Instagram, кому стоит отказаться от его употребления.

Негативное действие кофе:

Если вы находитесь в хроническом стрессе, у вас недосып и вы используете его в качестве источника энергии - лучше от него отказаться. Кофе не поможет вам выйти из этого состояния и может только усугубить ситуацию. Особенно, если вы уже в состоянии истощения надпочечников.

Прием кофе с кофеином может повышать сахар крови, за счет действия адреналина. Что не для всех позитивно.

Пить или не пить: диетолог рассказала о плюсах и минусах кофе
Иллюстративное фото (pexels.com)

У людей с медленным метаболизмом кофеина (можно узнать по генетическому тесту) кофе медленно выводится из организма и может приводить к бессоннице. Им не стоит пить больше 1-2 чашек в день и в первой половине дня.

Кстати, у плода кофеин тоже медленно выводится, поэтому в беременность кофе ограничивают, до 200 мг кофеина в день (примерно 1 кружка).

Слишком частое употребление кофе приводит к появлению новых рецепторов и действительно к своеобразной "зависимости". Стоит постепенно отменять.

Пить или не пить: диетолог рассказала о плюсах и минусах кофе
Иллюстративное фото (pexels.com)

"Я убрала кофе в основном по той причине, что при его обжаривании образуются КПГ (конечные продукты гликации) - это то, что влияет на нашу кожу и не только. Я считаю, что стоит попробовать пожить без кофе пару месяцев и посмотреть на свое состояние", - отметила эксперт.

Кроме того, кофе нарушает усвоение многих микроэлементов, того же железа.

А когда кофе можно? И какой?

Конечно же натуральный, без сиропов и всяких добавок. Иначе это уже полноценный десерт.

Пить или не пить: диетолог рассказала о плюсах и минусах кофе
Иллюстративное фото (pexels.com)

Если вы хотите разово его выпить для вкуса и тонуса. Не натощак вместо завтрака! Кофе блокирует выделение желчи.

Было исследование, в котором доказано позитивное влияние кофе на продолжительность жизни, видимо за счет действия антиоксидантов.

Напомним, диетолог Ксения Шатрова назвала полезный напиток, который снижает тревогу и повышает иммунитет.

Ранее врач-диетолог Екатерина Павлова дала советы, как правильно выбрать витамины.

Кстати, диетолог Елена Кален привела топ-5 правил для похудения перед пляжным сезоном.

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