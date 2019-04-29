Повышают иммунитет и борются со стрессом: диетолог развенчала мифы о яйцах

Иллюстративное фото (uwoomen.com)

Светлана Фус рассказала, чем полезны яйца и сколько их нужно употреблять

Многие люди сводят к минимуму или и вовсе не употребляют яйца, поскольку считают их вредными - ведь они якобы повышают уровень холестерина, а кроме того, есть риск заразиться опасными бактериями. Профессиональный диетолог Светлана Фус решила напомнить в своем Instagram о преимуществах одного из первых важных продуктов животного происхождения, который в эти праздничные дни появился на наших столах.

Эксперт также развенчала распространенный миф о страшном и вредном холестерине.



"Вопреки распространенному мнению, яйца не повышают уровень холестерина. Это потому, что холестерин, который поставляется в организме с пищевыми продуктами, не откладывается в сосудах - откладывается только наш собственный, который производится в печени. Яйца, наоборот, влияют на снижение уровня "плохого" холестерина," - отметила Фус.

Иллюстративное фото (pexels.com)

А кроме того, в состав желтка входят фосфолипиды - важная часть всех биологических мембран. Фосфолипиды - прекрасные эмульгаторы, поэтому их добавляют в тесто, фарш и соусы.

Чем полезны яйца:



Яйца являются одними из наиболее ценных натуральных продуктов. Они повышают иммунитет, помогают бороться с неблагоприятным воздействием окружающей среды, инфекциями и стрессами, нормализуют обмен веществ и помогают будущей маме выносить здорового малыша.

Чего нужно опасаться:



О чем следует помнить: яйца могут вызвать аллергию. Непереносимость бывает разной - только желтков, только белков, того и другого. Аллергики должны обязательно отслеживать "скрытые" яйца в пищевых продуктах.



Лучший способ избегать патогенных бактерий - сальмонелл, которые связывают с яйцами - это употреблять их только приготовленными должным образом. Избегайте рецептов с сырыми яйцами, если не уверены в их происхождении, жарьте яичницу до затвердения желтка, варите яйца не менее 2 минут.

Иллюстративное фото (pexels.com)

"А главное - яйца источник полноценного белка, жиров, витаминов и минералов, здоровый и вкусный продукт питания, который постоянно находится в нашем холодильнике. Я рекомендую съедать не более 1-2 шт в день", - подытожила диетолог.

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