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Как правильно выбрать витамины: советы диетолога

Lite » Еда 26.04.2019 - 08:53
Как правильно выбрать витамины: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, на какие моменты следует обратить внимание

Действительно сбалансированное и наполненное всеми необходимыми организму элементами и нутриентами питание поддерживать довольно сложно, поэтому многие решают пропить витамины в таблетках, особенно в периоды межсезонья. Конечно, лучше всего обратиться к врачу, который точно подскажет, что именно и сколько вам необходимо. Если же пока такой возможности нет, обратите внимание на некоторые важные моменты. О них врач-диетолог Екатерина Павлова рассказала в своем Instagram.

Итак, как правильно выбрать витамины: 

  • Старайтесь выбирать максимально свежие витамины, сроком годности не более нескольких месяцев.
  • Покупайте фирмы, в которых вы уверены, с хорошо зарекомендовавшим себя именем. Мне нравится Thorn, Metagenics, Doctors best, Garden of life, чуть пониже уровнем, но тоже хорошие Now, Solgar.
  • Смотрите состав, особенно мультивитаминов - металлы должны быть в хелатных, хорошо усваиваемых формах. Хелат - это соединение с аминокислотой. Например цитрат магния, глицинат железа.

Как правильно выбрать витамины: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Металлы не должны быть в виде неорганических соединений - оксид цинка, сульфат марганца. Этим грешат наши БАДы в аптеке и многие мультивитамины, которые пишут в составе смесь (и ограниченное соединение и неорганическое). А процент того и другого неизвестен.

 

  • Смотрите дозировку и количество капсул в день. Минус комплексов - некоторых компонентов там может быть больше, чем вам надо, а некоторые вообще не добавлены. Особенно при приеме комплексов для беременных смотрите на это.
  • Фолиевая кислота желательна в виде фолата (метилфолат), обычная фолиевая в активную форму фолата в вашем организме может и не превратиться. Таким грешат многие комплексы. А в целом, хорошо когда все витамины группы В принимаются вместе и в сходных дозировках (если есть показания).

Как правильно выбрать витамины: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Нормы RDA - дневная норма витамина в проценте, написанная на упаковке. Она рассчитывается не для улучшения здоровья, а для предотвращения дефицита витамина. Цинги, бери-бери и других серьезных авитаминозов, про которые вы читали на биологии. Это минимальнейшая доза, ниже которой упасть нельзя. 
  • Но и чуда от нее ждать не стоит. Поэтому не пугайтесь цифр в 1000% витамина в день. Если конечно он вам показан.
  • Стараемся выбирать необходимое по своим анализам и симптомам, а не пьем все подряд.

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