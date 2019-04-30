ru
ua

Як не набрати вагу під час свят: ефективні поради дієтолога


Експерт розповіла, як вести себе за стлом, щоб не переїдати

Часом буває дуже непросто відмовити собі в слабкості скуштувати щось смачненьке під час святкових застіль, правда, розплачуватися за це доводиться зайвими кіло на боках і талії, від яких не так просто позбутися. Як не переїдати за великим столом, який ломиться від великої кількості страв, і до яких хитрощів вдатися, щоб контролювати себе і не дозволяти зайвого, на сторінці в Instagram розповіла професійний дієтолог Альбіна Комісарова.

Вона зазначила, що будь-які свята – непростий період для експертів по правильному харчуванню та нутриціологів, адже в цей час їх клієнти дозволяють собі гастрономічні надмірності і геть забувають про основи задорого меню.

Фахівець поділилася корисними порадами, якими слід скористатися під час травневих свят і дружніх застіль:

  • Якщо ви проводите час на природі, намагайтеся більше рухатися - гуляйте, танцюйте і грайте з дітьми, займайтеся спортивними іграми. Не сидіть!

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Користуйтеся методом тарілки. Їжте багато свіжих овочів і зелені.
  • Не бійтеся якихось видів м'яса. Якщо на столі тільки свинина, баранина - її можна їсти і ти, хто худне! Тільки пам'ятайте, що рекомендована порція червоного м'яса на добу - не більше 75 грам (приблизно сигаретна пачка).
  • Якщо є вибір - чудово! Вибирайте курку, індичку, рибу, креветки. 1/4 тарілки сміливо заповнюйте білком!
  • Якщо ви маринуете м'ясо/рибу, вибирайте маринади на основі йогурту, кефіру, томатів, зелені. Червоному м'ясу вистачає цибулі, солі і перцю!

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • На природі часто п'ють пиво, намагайтеся уникати алкогольних напоїв або випивати не більше 1 напою для жінок і 2 напоїв для чоловіків. 1 напій = 330 мл пива.
  • Якщо п'єте алкоголь, все одно не забувайте пити чисту воду.
  • Не закушуйте чіпсами, сухариками, солоними горішками. Краще вибрати сир, хліб, овочі.
  • На десерт виберіть фрукти або ягоди, зараз вже з'являється вибір побільше.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла про користь яєць для організму, розвінчавши існуючі міфи.

Раніше лікар-дієтолог Катерина Павлова назвала плюси і мінуси кави.

До речі, дієтолог Катерина Павлова дала рекомендації, як грамотно вибрати вітаміни.

Перший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото "У них дуже тісний зв'язок": Олена Кравець вперше показала обличчя своїх двійнят
Читати всі новини