Як не набрати вагу під час свят: ефективні поради дієтолога

Часом буває дуже непросто відмовити собі в слабкості скуштувати щось смачненьке під час святкових застіль, правда, розплачуватися за це доводиться зайвими кіло на боках і талії, від яких не так просто позбутися. Як не переїдати за великим столом, який ломиться від великої кількості страв, і до яких хитрощів вдатися, щоб контролювати себе і не дозволяти зайвого, на сторінці в Instagram розповіла професійний дієтолог Альбіна Комісарова.

Вона зазначила, що будь-які свята – непростий період для експертів по правильному харчуванню та нутриціологів, адже в цей час їх клієнти дозволяють собі гастрономічні надмірності і геть забувають про основи задорого меню.

Фахівець поділилася корисними порадами, якими слід скористатися під час травневих свят і дружніх застіль:

Якщо ви проводите час на природі, намагайтеся більше рухатися - гуляйте, танцюйте і грайте з дітьми, займайтеся спортивними іграми. Не сидіть!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Користуйтеся методом тарілки. Їжте багато свіжих овочів і зелені.

Не бійтеся якихось видів м'яса. Якщо на столі тільки свинина, баранина - її можна їсти і ти, хто худне! Тільки пам'ятайте, що рекомендована порція червоного м'яса на добу - не більше 75 грам (приблизно сигаретна пачка).

Якщо є вибір - чудово! Вибирайте курку, індичку, рибу, креветки. 1/4 тарілки сміливо заповнюйте білком!

Якщо ви маринуете м'ясо/рибу, вибирайте маринади на основі йогурту, кефіру, томатів, зелені. Червоному м'ясу вистачає цибулі, солі і перцю!

Ілюстративне фото (pexels.com)

На природі часто п'ють пиво, намагайтеся уникати алкогольних напоїв або випивати не більше 1 напою для жінок і 2 напоїв для чоловіків. 1 напій = 330 мл пива.

Якщо п'єте алкоголь, все одно не забувайте пити чисту воду.

Не закушуйте чіпсами, сухариками, солоними горішками. Краще вибрати сир, хліб, овочі.

На десерт виберіть фрукти або ягоди, зараз вже з'являється вибір побільше.

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