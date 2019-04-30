Як не набрати вагу під час свят: ефективні поради дієтолога

Експерт розповіла, як вести себе за стлом, щоб не переїдати
Часом буває дуже непросто відмовити собі в слабкості скуштувати щось смачненьке під час святкових застіль, правда, розплачуватися за це доводиться зайвими кіло на боках і талії, від яких не так просто позбутися. Як не переїдати за великим столом, який ломиться від великої кількості страв, і до яких хитрощів вдатися, щоб контролювати себе і не дозволяти зайвого, на сторінці в Instagram розповіла професійний дієтолог Альбіна Комісарова.
Вона зазначила, що будь-які свята – непростий період для експертів по правильному харчуванню та нутриціологів, адже в цей час їх клієнти дозволяють собі гастрономічні надмірності і геть забувають про основи задорого меню.
Фахівець поділилася корисними порадами, якими слід скористатися під час травневих свят і дружніх застіль:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла про користь яєць для організму, розвінчавши існуючі міфи.
Раніше лікар-дієтолог Катерина Павлова назвала плюси і мінуси кави.
До речі, дієтолог Катерина Павлова дала рекомендації, як грамотно вибрати вітаміни.