Меню на Рождество 2019: оригинальные и простые рецепты

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Вкусное меню на Рождество с традиционными и современными блюдами

Празднование Рождества начинается с Сочельника 6 января, когда на стол ставят только постные угощения, а уже 7 января разрешается готовить блюда из всех продуктов. Что приготовить на Рождество 2019, украинские традиционные и современные рецепты рождественских блюд - в подборке РБК-Lite.

Рецепт кути (сочива) на Рождество

Праздничный ужин в Сочельник начинают с кутьи. Это главное блюдо рождественского стола украинские хозяйки готовят из крупы и сухофруктов. Традиционный рецепт кутьи потребует:

пшеница – 400 г;

мак – 100 г;

грецкие орехи – 100 г;

изюм – 100 г;

жидкий мед – 3 ст.л.

Фото: Рождественская кутья (instagram.com/mskgorritual)

Пшеницу замочить в воде не менее, чем на 2 часа (лучше на ночь). Перед приготовлением воду слить, залить новую и варить на медленном огне 40 минут.

Мак залить водой, довести до кипения и также варить в течение 40 минут. Готовый мак отжать от жидкости и измельчить в блендере или в мясорубке.

Изюм залить горячей водой и оставить на полчаса. Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить.

Когда все ингредиенты будут готовы, добавить мед и перемешать кутью.

Рождественский узвар

Узвар готовят из смеси сухофруктов (чернослива, яблок, груш, вишен и слив). Стоит отметить, что узвару необходимо время для того, чтобы хорошо настояться. Вкус узвара, сваренного за сутки до торжества, намного насыщеннее, чем у свежего напитка.

Состав ингредиентов:

сушеные яблоки – 100 г;

сушеные груши – 100 г;

чернослив – 150 г;

мед – 15 г;

сахар – 30 г;

Фото: Узвар на Рождество из сухофруктов (instagram.com/evgeniabaruch)

Сухофрукты следует промыть и выложить в кастрюлю. Добавить сахар и чернослив. Залить 1,5 л воды и поставить кастрюлю на огонь. Варить 30 минут, после того, как смесь закипит. Затем снять с плиты, добавить мед, накрыть крышкой и дать настояться.

Рецепт вареников на Рождество

Украинские вареники - легендарное блюдо. Их принято готовить на постный ужин Сочельника, а вот 7 января к пышным вареникам уже можно добавить и шкварки.

Постный вариант блюда:

мука - 500 г;

вода - 250 мл;

растительное масло - 2 ст.л.;

соль по вкусу;

картофель - 500 г;

лук - 2 шт.;

укроп;

черный молотый перец по вкусу.

Фото: Вареники на Рождество (pixabay.com)

Просеять муку, добавить воду, соль и вымесить крутое тесто. Оставить его на 10 минут, чтобы разбухла клейковина муки.

Затем немного вымесить тесто еще раз, добавить растительное масло. Вымешивать дальше, пока все масло не впитается. Накрыть тесто и оставить на 1 час.

Мелко нарезать лук и обжарить на растительном масле.

Картофель почистить и отварить в подсоленной воде.

Сделать пюре, добавив зажарку, перец и соль. Остудить и можно приступать к лепке.

Варить вареники необходимо 5-7 минут.

Запеченая рыба

Блюдо з рыбы можно поставить на праздничный стол как в Сочельник, так и на Рождество Христово. Рецепт такого блюда достаточно прост. Необходимо помыть и почистить рыбную тушку (хек, скумбрия, горбуша, форель, семга), разделить на порционные кусочки или запекать полностью. Натереть рыбу любимыми специями, посолить и отправить готовиться в духовом шкафу на 30-40 минут при 180 градусах.

Фото: Запеченая рыба (pixabay.com)

Также можно предварительно замариновать рыбу. Для маринада необходимо взять 80 мл соевого соуса, чайную ложку меда, чайную ложку приправы "Прованские травы", столовую ложку лимонного сока. Залить очищенную рыбу маринадом и оставить в холодильнике на 2 часа, после чего запечь в течение 25 минут.

Рождественский рецепт "Оливье"

Многие не представляют зимних праздников без этого салата. Предлагаем оригинальный вариант "Оливье" на Рождество без мяса, но от этого не менее сытный.

Ингредиенты:

картофель - 3 шт.;

красный лук - 1 шт.;

яйца - 4 шт.;

семга соленая - 200 г;

маринованые огурцы - 2 шт.

свежие огурцы - 2 шт.;

зеленый горошек - 100г;

зелень укропа;

майонез/ сметана - 200г.

Видео: Рецепт "Оливье" с семгой (instagram.com/eda_bez_tryda)

Овощи и яйца отварить, нарезать мелкими кубиками. Также кубиками нарезать скумбрию и огурцы. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.

Рождественский штоллен

Кекс с сухофруктами на Рождество готовят во многих европейских странах. Его пропитывают в течение нескольких недель, и к празднику кекс приобретает незабываемый вкус и аромат. Приготовить рождественский штоллен можно и по упрощенному рецепту.

Необходимые продукты:

дрожжи - 50 г;

мука - 700 г (600 г в тесто, 100 г для опары);

молоко - 200 г;

сахар - 80 г (60 г для теста, 20 г для опары);

сливочное масло - 20 г;

яйца - 2 шт.;

миндаль или другие орехи - 250 г;

сухофрукты - 350 г (предварительно замочить в коньяке или роме);

цедра и лимонный сок с 1 лимона;

сахарная пудра - 100-150 г.

Фото: Рождественский штоллен (pixabay.com)

Для опары смешать дрожжи, тёплое молоко, 20г сахара и 100г муки. Оставить на полчаса.

В опару добавить яйца, растопленное масло, муку (600г), сахар (60г). Вымесить тесто до однородности и относительной гладкости. Оставить на 30-45 мин.

Всыпать в тесто рубленый миндаль, сухофрукты, сок и цедру лимона. Хорошо вмешать в тесто. Расстойка 2,5-3 часа, под полотенцем. За это время 2-3 раза обмять тесто.

Сформировать 2 или 3 батончика. Сформованные штоллены оставить под полотенцем на пол часа.

Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут, затем убавить температуру до 170 градусов и печь ещё 40-45 мин.

Готовые кексы смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой. Остывшие штоллены хранятся до 45 дней в сухом месте, обернутые в пергамент.

Кстати, ранее публиковали рецепт рождественского десерта - французский пряный клафути с вишней.

Также рекомендуем приготовить на праздник салат с лососем, авокадо и апельсинами.

Видео: РБК-Украина