Меню на Рождество 2019: оригинальные и простые рецепты

Кто ещё не пробовал оливье с семгой? Это так вкусно!) Я впервые приготовила и была удивлена, с семгой мне салат даже больше понравился, чем классический) ⠀ Можно взять любую красную рыбу. У меня было ее не так много, чуточку больше..и было бы вообще супер ⠀ Самый вкусный салат получается на глаз, но на всякий случай напишу пропорции на 5-6 порций) Оливье: отварная морковь 3 средних картофеля 3-4 яйца 2 свежих огурца 2 соленых огурца 150-200 гр сёмги/форели 100 гр консервированного горошка красный лук майонез/сметана свежая зелень соль, перец все смешиваем, заправляем майонезом или сметаной и можно пробовать. Обязательно отпишитесь, если приготовите, очень интересно Автор @gubina_recipes ⠀ Все будут брать обычный майонез?) Могу поделиться рецептом приготовления майонеза в домашних условиях, если это нужно ⠀ #rецептысчастья#видео_gm#оливье#семга#праздничноеменю_gm#праздничноеменю#салат_gm#оливьесрыбой #салатоливье

