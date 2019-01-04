Меню на Рождество 2019: оригинальные и простые рецепты

Вкусное меню на Рождество с традиционными и современными блюдами
Празднование Рождества начинается с Сочельника 6 января, когда на стол ставят только постные угощения, а уже 7 января разрешается готовить блюда из всех продуктов. Что приготовить на Рождество 2019, украинские традиционные и современные рецепты рождественских блюд - в подборке РБК-Lite.
Праздничный ужин в Сочельник начинают с кутьи. Это главное блюдо рождественского стола украинские хозяйки готовят из крупы и сухофруктов. Традиционный рецепт кутьи потребует:
Фото: Рождественская кутья (instagram.com/mskgorritual)
Пшеницу замочить в воде не менее, чем на 2 часа (лучше на ночь). Перед приготовлением воду слить, залить новую и варить на медленном огне 40 минут.
Мак залить водой, довести до кипения и также варить в течение 40 минут. Готовый мак отжать от жидкости и измельчить в блендере или в мясорубке.
Изюм залить горячей водой и оставить на полчаса. Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить.
Когда все ингредиенты будут готовы, добавить мед и перемешать кутью.
Узвар готовят из смеси сухофруктов (чернослива, яблок, груш, вишен и слив). Стоит отметить, что узвару необходимо время для того, чтобы хорошо настояться. Вкус узвара, сваренного за сутки до торжества, намного насыщеннее, чем у свежего напитка.
Состав ингредиентов:
Фото: Узвар на Рождество из сухофруктов (instagram.com/evgeniabaruch)
Сухофрукты следует промыть и выложить в кастрюлю. Добавить сахар и чернослив. Залить 1,5 л воды и поставить кастрюлю на огонь. Варить 30 минут, после того, как смесь закипит. Затем снять с плиты, добавить мед, накрыть крышкой и дать настояться.
Украинские вареники - легендарное блюдо. Их принято готовить на постный ужин Сочельника, а вот 7 января к пышным вареникам уже можно добавить и шкварки.
Постный вариант блюда:
Фото: Вареники на Рождество (pixabay.com)
Блюдо з рыбы можно поставить на праздничный стол как в Сочельник, так и на Рождество Христово. Рецепт такого блюда достаточно прост. Необходимо помыть и почистить рыбную тушку (хек, скумбрия, горбуша, форель, семга), разделить на порционные кусочки или запекать полностью. Натереть рыбу любимыми специями, посолить и отправить готовиться в духовом шкафу на 30-40 минут при 180 градусах.
Фото: Запеченая рыба (pixabay.com)
Также можно предварительно замариновать рыбу. Для маринада необходимо взять 80 мл соевого соуса, чайную ложку меда, чайную ложку приправы "Прованские травы", столовую ложку лимонного сока. Залить очищенную рыбу маринадом и оставить в холодильнике на 2 часа, после чего запечь в течение 25 минут.
Многие не представляют зимних праздников без этого салата. Предлагаем оригинальный вариант "Оливье" на Рождество без мяса, но от этого не менее сытный.
Ингредиенты:
Кто ещё не пробовал оливье с семгой? Это так вкусно!) Я впервые приготовила и была удивлена, с семгой мне салат даже больше понравился, чем классический) ⠀ Можно взять любую красную рыбу. У меня было ее не так много, чуточку больше..и было бы вообще супер ⠀ Самый вкусный салат получается на глаз, но на всякий случай напишу пропорции на 5-6 порций) Оливье: отварная морковь 3 средних картофеля 3-4 яйца 2 свежих огурца 2 соленых огурца 150-200 гр сёмги/форели 100 гр консервированного горошка красный лук майонез/сметана свежая зелень соль, перец все смешиваем, заправляем майонезом или сметаной и можно пробовать. Обязательно отпишитесь, если приготовите, очень интересно Автор @gubina_recipes ⠀ Все будут брать обычный майонез?) Могу поделиться рецептом приготовления майонеза в домашних условиях, если это нужно ⠀ #rецептысчастья#видео_gm#оливье#семга#праздничноеменю_gm#праздничноеменю#салат_gm#оливьесрыбой #салатоливье
Видео: Рецепт "Оливье" с семгой (instagram.com/eda_bez_tryda)
Овощи и яйца отварить, нарезать мелкими кубиками. Также кубиками нарезать скумбрию и огурцы. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.
Кекс с сухофруктами на Рождество готовят во многих европейских странах. Его пропитывают в течение нескольких недель, и к празднику кекс приобретает незабываемый вкус и аромат. Приготовить рождественский штоллен можно и по упрощенному рецепту.
Необходимые продукты:
Фото: Рождественский штоллен (pixabay.com)
Кстати, ранее публиковали рецепт рождественского десерта - французский пряный клафути с вишней.
Также рекомендуем приготовить на праздник салат с лососем, авокадо и апельсинами.
Видео: РБК-Украина