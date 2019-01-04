Меню на Різдво 2019: оригінальні та прості рецепти

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Смачне меню на Різдво із традиційними та сучасними стравами

Святкування Різдва починається зі Святвечора 6 січня, коли на стіл ставлять тільки пісні частування, а вже 7 січня дозволяється готувати страви з усіх продуктів. Що приготувати на Різдво 2019, українські традиційні і сучасні рецепти різдвяних страв - в добірці РБК-Lite.

Рецепт куті (сочива) на Різдво

Святкову вечерю на Святвечір починають із куті. Це головне блюдо різдвяного столу українські господині готують з крупи і сухофруктів. Традиційний рецепт куті потребує:

пшениця - 400 г;

мак - 100 г;

волоські горіхи - 100 г;

родзинки - 100 г;

рідкий мед - 3 ст.л.

Фото: Різдвяна кутя (instagram.com/mskgorritual)

Пшеницю замочити у воді не менше, ніж на 2 години (краще на ніч). Перед приготуванням воду злити, залити нову і варити на повільному вогні 40 хвилин.

Мак залити водою, довести до кипіння і також варити протягом 40 хвилин. Готовий мак віджати від рідини і подрібнити у блендері або в м'ясорубці.

Ізюм залити гарячою водою і залишити на півгодини. Горіхи обсмажити на сухій сковороді і подрібнити.

Коли всі інгредієнти будуть готові, додати мед і перемішати кутю.

Різдвяний узвар

Узвар готують із суміші сухофруктів (чорносливу, яблук, груш, вишень і слив). Варто відзначити, що узвару необхідний час для того, щоб добре настоятися. Смак узвару, звареного за добу до торжества, набагато більш насичений, ніж у свіжого напою.

Склад інгредієнтів:

сушені яблука - 100 г;

сушені груші - 100 г;

чорнослив - 150 г;

мед - 15 г;

цукор - 30 г;

Фото: Узвар на Різдво із сухофруктів (instagram.com/evgeniabaruch)

Сухофрукти слід промити і викласти в каструлю. Додати цукор і чорнослив. Залити 1,5 л води і поставити каструлю на вогонь. Варити 30 хвилин, після того, як суміш закипить. Потім зняти з плити, додати мед, накрити кришкою і дати настоятися.

Рецепт вареників на Різдво

Українські вареники - легендарне блюдо. Їх прийнято готувати на пісну вечерю Святвечора, а ось 7 січня до пишних вареників вже можна додати і шкварки.

Пісний варіант страви:

борошно - 500 г;

вода - 250 мл;

рослинне масло - 2 ст.л.;

сіль за смаком;

картопля - 500 г;

цибуля - 2 шт.;

кріп;

чорний мелений перець за смаком.

Фото: Вареники на Різдво (pixabay.com)

Просіяти борошно, додати воду, сіль і вимісити круте тісто. Залишити його на 10 хвилин, щоб розбухла клейковина борошна.

Потім трохи вимісити тісто ще раз, додати рослинне масло. Вимішувати далі, поки все масло не вбереться. Накрити тісто і залишити на 1 годину.

Дрібно нарізати цибулю і обсмажити на рослинному маслі.

Картоплю почистити і відварити в підсоленій воді.

Зробити пюре, додавши зажарку, перець і сіль. Остудити і можна приступати до ліплення.

Варити вареники необхідно 5-7 хвилин.

Запечена риба

Блюдо з риби можна поставити на святковий стіл як у Святвечір, так і на Різдво Христове. Рецепт такого блюда досить простий. Необхідно помити і почистити рибну тушку (хек, скумбрія, горбуша, форель, сьомга), розділити на порційні шматочки або запікати повністю. Натерти рибу улюбленими спеціями, посолити і відправити готуватися в духовій шафі на 30-40 хвилин при 180 градусах.

Фото: Запечена риба (pixabay.com)

Також можна попередньо замаринувати рибу. Для маринаду необхідно взяти 80 мл соєвого соусу, чайну ложку меду, чайну ложку приправи "Прованські трави", столову ложку лимонного соку. Залити очищену рибу маринадом і залишити в холодильнику на 2 години, після чого запекти в протягом 25 хвилин.

Різдвяний рецепт "Олів'є"

Багато людей не уявляють зимових свят без цього салату. Пропонуємо оригінальний варіант "Олів'є" на Різдво без м'яса, але від цього не менш ситний.

Складові:

картопля - 3 шт .;

червона цибуля - 1 шт .;

яйця - 4 шт .;

сьомга солона - 200 г;

мариновані огірки - 2 шт.

свіжі огірки - 2 шт.;

зелений горошок - 100г;

зелень кропу;

майонез / сметана - 200г.

Відео: Рецепт "Олів'є" з сьомгою (instagram.com/eda_bez_tryda)

Овочі та яйця відварити, нарізати дрібними кубиками. Також кубиками нарізати скумбрію і огірки. Всі інгредієнти змішати і заправити майонезом.

Різдвяний штоллен

Кекс із сухофруктами на Різдво готують у багатьох європейських країнах. Його просочують протягом декількох тижнів, і до свята кекс набуває незабутнього смаку і аромату. Приготувати різдвяний штоллен можна і за спрощеним рецептом.

Необхідні продукти:

дріжджі - 50 г;

борошно - 700 г (600 г в тісто, 100 г для опари);

молоко - 200 г;

цукор - 80 г (60 г для тесту, 20 г для опари);

вершкове масло - 20 г;

яйця - 2 шт .;

мигдаль або інші горіхи - 250 г;

сухофрукти - 350 г (попередньо замочити в коньяку або ромі);

цедра і лимонний сік з 1 лимона;

цукрова пудра - 100-150 г.

Фото: Різдвяний штоллен (pixabay.com)

Для опари змішати дріжджі, тепле молоко, 20г цукру і 100г борошна. Залишити на півгодини.

В опару додати яйця, розтоплене масло, борошно (600г), цукор (60г). Вимісити тісто до однорідності і відносної гладкості. Залишити на 30-45 хв.

Всипати в тісто рубаний мигдаль, сухофрукти, сік і цедру лимона. Добре вмішати в тісто. Дати настоятися 2,5-3 години, під рушником. За цей час 2-3 рази зім'яти тісто.

Сформувати 2 або 3 батончика. Сформовані штоллени залишити під рушником на півгодини.

Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин, потім зменшити температуру до 170 градусів і пекти ще 40-45 хв.

Готові кекси змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. Штоллени зберігаються до 45 днів в сухому місці, загорнуті в пергамент.

До речі, раніше публікували рецепт різдвяного десерту - французький пряний клафути з вишнею.

Також рекомендуємо приготувати на свято салат з лососем, авокадо і апельсинами.

Відео: РБК-Україна