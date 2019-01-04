Меню на Різдво 2019: оригінальні та прості рецепти

Смачне меню на Різдво із традиційними та сучасними стравами
Святкування Різдва починається зі Святвечора 6 січня, коли на стіл ставлять тільки пісні частування, а вже 7 січня дозволяється готувати страви з усіх продуктів. Що приготувати на Різдво 2019, українські традиційні і сучасні рецепти різдвяних страв - в добірці РБК-Lite.
Святкову вечерю на Святвечір починають із куті. Це головне блюдо різдвяного столу українські господині готують з крупи і сухофруктів. Традиційний рецепт куті потребує:
Фото: Різдвяна кутя (instagram.com/mskgorritual)
Пшеницю замочити у воді не менше, ніж на 2 години (краще на ніч). Перед приготуванням воду злити, залити нову і варити на повільному вогні 40 хвилин.
Мак залити водою, довести до кипіння і також варити протягом 40 хвилин. Готовий мак віджати від рідини і подрібнити у блендері або в м'ясорубці.
Ізюм залити гарячою водою і залишити на півгодини. Горіхи обсмажити на сухій сковороді і подрібнити.
Коли всі інгредієнти будуть готові, додати мед і перемішати кутю.
Узвар готують із суміші сухофруктів (чорносливу, яблук, груш, вишень і слив). Варто відзначити, що узвару необхідний час для того, щоб добре настоятися. Смак узвару, звареного за добу до торжества, набагато більш насичений, ніж у свіжого напою.
Склад інгредієнтів:
Фото: Узвар на Різдво із сухофруктів (instagram.com/evgeniabaruch)
Сухофрукти слід промити і викласти в каструлю. Додати цукор і чорнослив. Залити 1,5 л води і поставити каструлю на вогонь. Варити 30 хвилин, після того, як суміш закипить. Потім зняти з плити, додати мед, накрити кришкою і дати настоятися.
Українські вареники - легендарне блюдо. Їх прийнято готувати на пісну вечерю Святвечора, а ось 7 січня до пишних вареників вже можна додати і шкварки.
Пісний варіант страви:
Фото: Вареники на Різдво (pixabay.com)
Блюдо з риби можна поставити на святковий стіл як у Святвечір, так і на Різдво Христове. Рецепт такого блюда досить простий. Необхідно помити і почистити рибну тушку (хек, скумбрія, горбуша, форель, сьомга), розділити на порційні шматочки або запікати повністю. Натерти рибу улюбленими спеціями, посолити і відправити готуватися в духовій шафі на 30-40 хвилин при 180 градусах.
Фото: Запечена риба (pixabay.com)
Також можна попередньо замаринувати рибу. Для маринаду необхідно взяти 80 мл соєвого соусу, чайну ложку меду, чайну ложку приправи "Прованські трави", столову ложку лимонного соку. Залити очищену рибу маринадом і залишити в холодильнику на 2 години, після чого запекти в протягом 25 хвилин.
Багато людей не уявляють зимових свят без цього салату. Пропонуємо оригінальний варіант "Олів'є" на Різдво без м'яса, але від цього не менш ситний.
Складові:
Кто ещё не пробовал оливье с семгой? Это так вкусно!) Я впервые приготовила и была удивлена, с семгой мне салат даже больше понравился, чем классический) ⠀ Можно взять любую красную рыбу. У меня было ее не так много, чуточку больше..и было бы вообще супер ⠀ Самый вкусный салат получается на глаз, но на всякий случай напишу пропорции на 5-6 порций) Оливье: отварная морковь 3 средних картофеля 3-4 яйца 2 свежих огурца 2 соленых огурца 150-200 гр сёмги/форели 100 гр консервированного горошка красный лук майонез/сметана свежая зелень соль, перец все смешиваем, заправляем майонезом или сметаной и можно пробовать. Обязательно отпишитесь, если приготовите, очень интересно Автор @gubina_recipes ⠀ Все будут брать обычный майонез?) Могу поделиться рецептом приготовления майонеза в домашних условиях, если это нужно ⠀ #rецептысчастья#видео_gm#оливье#семга#праздничноеменю_gm#праздничноеменю#салат_gm#оливьесрыбой #салатоливье
Відео: Рецепт "Олів'є" з сьомгою (instagram.com/eda_bez_tryda)
Овочі та яйця відварити, нарізати дрібними кубиками. Також кубиками нарізати скумбрію і огірки. Всі інгредієнти змішати і заправити майонезом.
Кекс із сухофруктами на Різдво готують у багатьох європейських країнах. Його просочують протягом декількох тижнів, і до свята кекс набуває незабутнього смаку і аромату. Приготувати різдвяний штоллен можна і за спрощеним рецептом.
Необхідні продукти:
Фото: Різдвяний штоллен (pixabay.com)
До речі, раніше публікували рецепт різдвяного десерту - французький пряний клафути з вишнею.
Також рекомендуємо приготувати на свято салат з лососем, авокадо і апельсинами.
Відео: РБК-Україна