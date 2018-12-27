Выходные на Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

Три дополнительных дня отдыха будет у украинцев на Рождество Христово
Сколько продлятся праздничные выходные на Рождество 2019 и когда выходить на работу - расскажет Styler.
Праздник православного Рождества является официальным выходным для украинцев. В 2019 году этот день приходится на понедельник, поэтому рождественский уикэнд продлится целых три дня - начиная с субботы, 5 января.
В воскресенье православные христиане отметят Сочельник с ожиданием восхода первой вечерней звезды, постными угощениями и колядками. А уже 7 января наступит Рождество Христово - государственный праздник.
Трудовая неделя в Украине начнется со вторника 8 января. Отрабатывать дополнительные выходные дни не придется.
Производственный календарь января 2019:
Фото: Выходные на Рождество 2019 продлятся три дня (pixabay.com)
В день Рождества Христова завершается Рождественский пост, который длился с 28 ноября. Как известно, самый строгий день поста приходится на Сочельник (6 января). До появления первой звезды на небе пищу не употребляют. На ужин готовят 12 постных блюд, главное из которых сочиво - каша из пшеницы с медом и сухофруктами. Мясные и молочные блюда разрешается есть только с 7 января.
В Сочельник исполняют колядки, а крестники ходят в гости к крестным родителям с "вечерей".
Давней традицией Рождества является гадание. В ночь с 6-го на 7 января ворожат на суженого и судьбу.
Фото: На Рождество известно много погодных примет (pixabay.com)
Приметы на Рождество Христово предсказывают погоду:
Напомним, ранее мы рассказывали о популярных и необычных направлениях для зимнего отпуска за границей.
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Видео: РБК-Украина