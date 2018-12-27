Выходные на Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Три дополнительных дня отдыха будет у украинцев на Рождество Христово

Сколько продлятся праздничные выходные на Рождество 2019 и когда выходить на работу - расскажет Styler.

Рождество Христово 2019: выходные дни в Украине

Праздник православного Рождества является официальным выходным для украинцев. В 2019 году этот день приходится на понедельник, поэтому рождественский уикэнд продлится целых три дня - начиная с субботы, 5 января.

В воскресенье православные христиане отметят Сочельник с ожиданием восхода первой вечерней звезды, постными угощениями и колядками. А уже 7 января наступит Рождество Христово - государственный праздник.

Трудовая неделя в Украине начнется со вторника 8 января. Отрабатывать дополнительные выходные дни не придется.

Производственный календарь января 2019:

Количество календарных дней - 31;

Количество рабочих дней - 21;

Количество выходных - 10;

Государственные праздники - 1 января, 7 января.

Фото: Выходные на Рождество 2019 продлятся три дня (pixabay.com)

Традиции и приметы на Рождество

В день Рождества Христова завершается Рождественский пост, который длился с 28 ноября. Как известно, самый строгий день поста приходится на Сочельник (6 января). До появления первой звезды на небе пищу не употребляют. На ужин готовят 12 постных блюд, главное из которых сочиво - каша из пшеницы с медом и сухофруктами. Мясные и молочные блюда разрешается есть только с 7 января.

В Сочельник исполняют колядки, а крестники ходят в гости к крестным родителям с "вечерей".

Давней традицией Рождества является гадание. В ночь с 6-го на 7 января ворожат на суженого и судьбу.

Фото: На Рождество известно много погодных примет (pixabay.com)

Приметы на Рождество Христово предсказывают погоду:

Если 7 января наступает оттепель - весна будет ранней и теплой.

Морозы на Рождество - к лютым холодам на Крещение (19 января).

Если на Рождество высокие сугробы во дворе - год пройдет благополучно.

В ночь с 6 на 7 января ясная луна в небе - к сильным морозам.

На Рождество кошка точит когти - к перемене погоды.

Напомним, ранее мы рассказывали о популярных и необычных направлениях для зимнего отпуска за границей.

Также мы публиковали подборку мест, где можно бюджетно отдохнуть на новогодние праздники 2019 в Украине.

Видео: РБК-Украина