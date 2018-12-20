Салат с лососем, авокадо и апельсинами: необычный и вкусный микс

Блюдо идеально подойдет к праздничному столу
Новогодние салаты – непременный атрибут праздничного стола. Нередко на торжество готовятся оливье или селедка под шубой, но что делать, если хочется чего-нибудь необычного и нового? Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом удивительного салата с лососем, апельсинами и авакадо. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
Если Вам наскучило однообразие, приготовьте салат со слабосоленным лососем и миксом салатов с авокадо и апельсинами. Готовится он достаточно быстро, а также содержит в себе уйму витаминов.
Иллюстративное фото: (pixabay.com)
апельсин - 1 шт.
сок лимона - 1 ч.л.
соль, свежемолотый черный перец - по вкусу.
лосось слабосоленный - 120 гр.
авокадо - 1 шт.
мята - по вкусу.
укроп - по вкусу.
зелень салатная - 100 г.
Ранее мы уже писали о том, что приготовить на новогодний ужин и как на это потратить минимум времени. Несколько экстремально быстрых, и таких же вкусных рецептов опубликовал шеф-повар Евгений Клопотенко в своем блоге в Instagram.
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Напомним, включение некоторых продуктов питания в зимний рацион поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие.