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Салат с лососем, авокадо и апельсинами: необычный и вкусный микс

Lite » Еда 20.12.2018 - 07:20
Салат с лососем, авокадо и апельсинами: необычный и вкусный микс
Фото: facebook.com/svetlanafus

Блюдо идеально подойдет к праздничному столу

Новогодние салаты – непременный атрибут праздничного стола. Нередко на торжество готовятся оливье или селедка под шубой, но что делать, если хочется чего-нибудь необычного и нового? Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом удивительного салата с лососем, апельсинами и авакадо. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

Если Вам наскучило однообразие, приготовьте салат со слабосоленным лососем и миксом салатов с авокадо и апельсинами. Готовится он достаточно быстро, а также содержит в себе уйму витаминов.

Салат с лососем, авокадо и апельсинами: необычный и вкусный миксИллюстративное фото: (pixabay.com)

Ингредиенты:

  • апельсин - 1 шт.

  • сок лимона - 1 ч.л.

  • соль, свежемолотый черный перец - по вкусу.

  • лосось слабосоленный - 120 гр.

  • авокадо - 1 шт.

  • мята - по вкусу.

  • укроп - по вкусу.

  • зелень салатная - 100 г.

Способ приготовления:

  1. Натрите цедру одного апельсина на мелкой терке, отложите в маленькую миску.
  2. У апельсина срежьте донышко, поставьте его на доску и аккуратно срежьте кожуру вместе с белым слоем. Острым ножом вырежьте дольки мякоти между пленок, сохраняя сок. 
  3. Перелейте апельсиновый сок в миску к цедре. Добавьте лимонный сок, немного посолите и перемешайте.
  4. Нарежьте лосось тонкими ломтиками.
  5. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите. Нарежьте крупными дольками.
  6. Крупно нарежьте листочки мяты и укропа и смешайте с салатным миксом. Полейте заправкой и выложите на блюдо.
  7. Добавьте ломтики лосося и авокадо и поперчите. Сразу же подавайте к столу.

Ранее мы уже писали о том, что приготовить на новогодний ужин и как на это потратить минимум времени. Несколько экстремально быстрых, и таких же вкусных рецептов опубликовал шеф-повар Евгений Клопотенко в своем блоге в Instagram.

Читайте также, как есть меньше обычного и не страдать от чувства голода, несколько полезных советов.

Напомним, включение некоторых продуктов питания в зимний рацион поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

 

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