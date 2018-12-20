Салат с лососем, авокадо и апельсинами: необычный и вкусный микс

Фото: facebook.com/svetlanafus

Блюдо идеально подойдет к праздничному столу

Новогодние салаты – непременный атрибут праздничного стола. Нередко на торжество готовятся оливье или селедка под шубой, но что делать, если хочется чего-нибудь необычного и нового? Диетолог Светлана Фус поделилась рецептом удивительного салата с лососем, апельсинами и авакадо. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

Если Вам наскучило однообразие, приготовьте салат со слабосоленным лососем и миксом салатов с авокадо и апельсинами. Готовится он достаточно быстро, а также содержит в себе уйму витаминов.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Ингредиенты:

апельсин - 1 шт.

сок лимона - 1 ч.л.

соль, свежемолотый черный перец - по вкусу.

лосось слабосоленный - 120 гр.

авокадо - 1 шт.

мята - по вкусу.

укроп - по вкусу.

зелень салатная - 100 г.

Способ приготовления:

Натрите цедру одного апельсина на мелкой терке, отложите в маленькую миску. У апельсина срежьте донышко, поставьте его на доску и аккуратно срежьте кожуру вместе с белым слоем. Острым ножом вырежьте дольки мякоти между пленок, сохраняя сок. Перелейте апельсиновый сок в миску к цедре. Добавьте лимонный сок, немного посолите и перемешайте. Нарежьте лосось тонкими ломтиками. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите. Нарежьте крупными дольками. Крупно нарежьте листочки мяты и укропа и смешайте с салатным миксом. Полейте заправкой и выложите на блюдо. Добавьте ломтики лосося и авокадо и поперчите. Сразу же подавайте к столу.

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