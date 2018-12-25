Рождественский десерт: пряный клафути с вишней

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Пряности и ягоды - отличное сочетание для праздничного десерта

Не существует десерта проще, чем клафути, считает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. А еще этот очень вкусно: пряно, кисло-сладко, нежно.

Клафути с вишней

Ингридиенты:

Мука – 100 г.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 100 г.

Молоко – 200 мл.

Вишня – 300 г.

Лимон (цедра) – 1 шт.

Анис – 1 шт.

Острый перец – по желанию.

Фото: Клафути с вишней ( фото предоставлены пресс-службой Евгения Клопотенко)

Этапы приготовления:

1. Муку просеиваем через сито и добавляем сахар.

2. Постепенно вливаем молоко и добавляем яйца, вымешиваем, чтобы масса получилась однородная.

3. Жаропрочную форму смазываем маслом, посыпаем смесью муки и сахара. Вливаем тесто.

4. Берем вишни, один анис и выкладываем на тесто. Добавляем лимонную цедру и, по желанию, немного острого перца.

5. Выпекаем при 180 градусах 40-50 минут - все зависит от мощности духовки. Десерт готов.

Кроме того, недавно мы предлагали рецепт от популярной телеведущей Ольги Фреймут, она рассказала о любимом блюде своих детей, и поделилась его рецептом с подписчиками в Instagram.

Еще один рецепт - от кулинарного эксперта, ресторатора и судьи шоу МастерШеф Татьяны Литвиновой. Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного блюда с необычным сочетанием продуктов: киноа с баклажанами, нутом, фенхелем, морковью, курагой и апельсинами.

Также мы писали о том, что шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом мясного рулета, который обязательно станет коронным блюдом на празднике.

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