Рождественский десерт: пряный клафути с вишней

Пряности и ягоды - отличное сочетание для праздничного десерта
Не существует десерта проще, чем клафути, считает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. А еще этот очень вкусно: пряно, кисло-сладко, нежно.
Клафути с вишней
Ингридиенты:
Мука – 100 г.
Яйцо – 2 шт.
Сахар – 100 г.
Молоко – 200 мл.
Вишня – 300 г.
Лимон (цедра) – 1 шт.
Анис – 1 шт.
Острый перец – по желанию.
Фото: Клафути с вишней ( фото предоставлены пресс-службой Евгения Клопотенко)
Этапы приготовления:
1. Муку просеиваем через сито и добавляем сахар.
2. Постепенно вливаем молоко и добавляем яйца, вымешиваем, чтобы масса получилась однородная.
3. Жаропрочную форму смазываем маслом, посыпаем смесью муки и сахара. Вливаем тесто.
4. Берем вишни, один анис и выкладываем на тесто. Добавляем лимонную цедру и, по желанию, немного острого перца.
5. Выпекаем при 180 градусах 40-50 минут - все зависит от мощности духовки. Десерт готов.
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