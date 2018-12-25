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Рождественский десерт: пряный клафути с вишней

Lite » Еда 25.12.2018 - 17:30
Рождественский десерт: пряный клафути с вишней
Фото: pixabay.com

Пряности и ягоды - отличное сочетание для праздничного десерта

Не существует десерта проще, чем клафути, считает известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. А еще этот очень вкусно: пряно, кисло-сладко, нежно.

Клафути с вишней

Ингридиенты: 
Мука – 100 г.
Яйцо – 2 шт.
Сахар – 100 г.
Молоко – 200 мл.
Вишня – 300 г.
Лимон (цедра) – 1 шт.
Анис – 1 шт.
Острый перец – по желанию.

Рождественский десерт: пряный клафути с вишней

Фото: Клафути с вишней ( фото предоставлены пресс-службой Евгения Клопотенко)

Этапы приготовления:
1. Муку просеиваем через сито и добавляем сахар.
2. Постепенно вливаем молоко и добавляем яйца, вымешиваем, чтобы масса получилась однородная.
3. Жаропрочную форму смазываем маслом, посыпаем смесью муки и сахара. Вливаем тесто.
4. Берем вишни, один анис и выкладываем на тесто. Добавляем лимонную цедру и, по желанию, немного острого перца.
5. Выпекаем при 180 градусах 40-50 минут - все зависит от мощности духовки. Десерт готов.

Кроме того, недавно мы предлагали рецепт от популярной телеведущей Ольги Фреймут, она рассказала о любимом блюде своих детей, и поделилась его рецептом с подписчиками в Instagram.

Еще один рецепт  - от кулинарного эксперта, ресторатора и судьи шоу МастерШеф Татьяны Литвиновой. Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного блюда с необычным сочетанием продуктов: киноа с баклажанами, нутом, фенхелем, морковью, курагой и апельсинами.

Также мы писали о том, что шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом мясного рулета, который обязательно станет коронным блюдом на празднике.

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