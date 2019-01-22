ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Мечта сладкоежки: рецепт вкуснейшего домашнего печенья Oreo

Lite » Еда 22.01.2019 - 06:30
Мечта сладкоежки: рецепт вкуснейшего домашнего печенья Oreo
Фото: домашнее печенье Oreo (instagram.com/yummy_pp_lera)

Этот рецепт станет отличной альтернативой покупному печенью, которое давно полюбилось взрослым и детям

Зачем покупать магазинное печенье с далеким от натуральности составом и пусть даже излюбленным вкусом, когда очень быстро можно приготовить его самому. Фуд-блогер Валерия yummy_pp_lera предлагает попробовать домашний вариант любимого многими шоколадного печенья Oreo, рецепт которого она опубликовала на страничке в Instagram.

Ингредиенты:

Для печенья:

  • мука - 60 г
  • какао - 20 г
  • растительное масло - 20 г
  • молоко - 40 г
  • сода, соль - щепотка
  • подсластитель или сахар - по вкусу

Для прослойки:

  • молока - 4 ст.л.
  • СОМ (сухое обезжиренное молоко) - 4 ст.л.
  • мед - 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Для печенья смешать все ингредиенты и замесить тесто. Раскатать его в пласт и вырезать небольшие кружочки – около 12 штук.
  2. Разогреть духовку до 180°С.  Выложить заготовки на силиконовый коврик и выпекать около 15 минут. Вынуть и охладить, пока не станут хрустящими.
  3. Для начинки смешать все составляющие и, постоянно помешивая, проварить до загустения, не давая образоваться комочкам. Дать крему остыть. Намазать одну половинку печенья и соединить со второй.

Напомним, что мы также делились рецептом песочных колец с арахисом, которые легко можно взять с собой на работу или дать ребенку в школу.

 К слову, те, кто любит вкусно и полезно поужинать без лишних затрат времени на приготовление блюда, наверняка оценят по достоинству куриные рулетики со шпинатом и мягким сыром.

Ранее мы также публиковали рецепт отличной закуски как для ежедневного употребления, так и для праздничного стола – дип из красной чечевицы.

Завтрак без проблем: галета с зеленым луком и творожным сыром Аппетитно и несложно: рецепт сытного "пастушего пирога"
Новости Украины рецепты
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь