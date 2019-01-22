Мечта сладкоежки: рецепт вкуснейшего домашнего печенья Oreo

Фото: домашнее печенье Oreo (instagram.com/yummy_pp_lera)

Этот рецепт станет отличной альтернативой покупному печенью, которое давно полюбилось взрослым и детям

Зачем покупать магазинное печенье с далеким от натуральности составом и пусть даже излюбленным вкусом, когда очень быстро можно приготовить его самому. Фуд-блогер Валерия yummy_pp_lera предлагает попробовать домашний вариант любимого многими шоколадного печенья Oreo, рецепт которого она опубликовала на страничке в Instagram.

Ингредиенты:

Для печенья:

мука - 60 г

какао - 20 г

растительное масло - 20 г

молоко - 40 г

сода, соль - щепотка

подсластитель или сахар - по вкусу

Для прослойки:

молока - 4 ст.л.

СОМ (сухое обезжиренное молоко) - 4 ст.л.

мед - 1 ст.л.

Способ приготовления:

Для печенья смешать все ингредиенты и замесить тесто. Раскатать его в пласт и вырезать небольшие кружочки – около 12 штук. Разогреть духовку до 180°С. Выложить заготовки на силиконовый коврик и выпекать около 15 минут. Вынуть и охладить, пока не станут хрустящими. Для начинки смешать все составляющие и, постоянно помешивая, проварить до загустения, не давая образоваться комочкам. Дать крему остыть. Намазать одну половинку печенья и соединить со второй.

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