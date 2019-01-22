Мечта сладкоежки: рецепт вкуснейшего домашнего печенья Oreo

Этот рецепт станет отличной альтернативой покупному печенью, которое давно полюбилось взрослым и детям
Зачем покупать магазинное печенье с далеким от натуральности составом и пусть даже излюбленным вкусом, когда очень быстро можно приготовить его самому. Фуд-блогер Валерия yummy_pp_lera предлагает попробовать домашний вариант любимого многими шоколадного печенья Oreo, рецепт которого она опубликовала на страничке в Instagram.
Ингредиенты:
Для печенья:
Для прослойки:
Способ приготовления:
Напомним, что мы также делились рецептом песочных колец с арахисом, которые легко можно взять с собой на работу или дать ребенку в школу.
К слову, те, кто любит вкусно и полезно поужинать без лишних затрат времени на приготовление блюда, наверняка оценят по достоинству куриные рулетики со шпинатом и мягким сыром.
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