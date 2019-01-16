Сытно и оригинально: дип из красной чечевицы для бутербродов

Это блюдо станет отличной закуской на все случаи жизни
Скучные и неполезные бутерброды на завтрак уже всем надоели – с утра хочется побаловать себя, чем-то сытным и аппетитным, но оригинальным и необычным. Именно для такого случая подойдет дип из красной чечевицы от фуд-блогера Татьяны Кирьяновой. Рецептом блюда она поделилась на страничке в Instagram.
Дип – идеален в качестве закуски. Его можно есть с тостами, лавшем и даже чипсами и готовить "на скорую руку".
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Хранить такую закуску можно в холодильнике до 5 дней.
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