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Сытно и оригинально: дип из красной чечевицы для бутербродов

Lite » Еда 16.01.2019 - 06:00
Сытно и оригинально: дип из красной чечевицы для бутербродов
Фото: дип из красной чечевицы (instagram.com/kirilife_com)

Это блюдо станет отличной закуской на все случаи жизни

Скучные и неполезные бутерброды на завтрак уже всем надоели – с утра хочется побаловать себя, чем-то сытным и аппетитным, но оригинальным и необычным. Именно для такого случая подойдет дип из красной чечевицы от фуд-блогера Татьяны Кирьяновой. Рецептом блюда она поделилась на страничке в Instagram.

 Дип – идеален в качестве закуски. Его можно есть с тостами, лавшем и даже чипсами и готовить "на скорую руку".

Ингредиенты:

  • красная чечевица — 1 стакан
  • чеснок - 2 зубчика
  • тахина (кунжутная паста) – 1 ст. л.
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • винный или бальзамический уксус – 2 ст.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Чечевицу предварительно залить двумя стаканами воды, добавить чеснок, а затем отварить до готовности.
  2. Готовые бобовые вместе с остальными ингредиентами перебить блендером до консистенции однородной массы. Дать остыть.

Хранить такую закуску можно в холодильнике до 5 дней.

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