Сладкое лакомство: песочные кольца с арахисом
Фото: песочные кольца с арахисом (instagram.com/burro.salvia)
Это вкусное печенье скрасит семейный завтрак и понравится взрослым и детям
С утра, подвинув поближе чашку чая или кофе, рука так и тянется к выпечке, особенно, если речь идет о домашнем, вкусном, хрустящем печенье. Рецептом именно такого лакомства поделилась в Instagram фуд-блогер Ирина burro.salvia. Она предложила приготовить песочные кольца с арахисом.
Ингредиенты:
Тесто :
- Масло сливочное – 200 г
- Мука пшеничная - 335 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Сахарная пудра - 130 г
- Соль - щепотка
- Яйца куриные - 1 шт.
Для смазки:
- Яичный желток - 1 шт.
- Арахис по вкусу
Способ приготовления:
- В блендере смешать размягченное сливочное масло, яйцо, cахарную пудру, разрыхлитель и соль и довести до состояния однородной гладкой массы.
- Всыпать муку, перемешать несколько секунд до получения песочной крошки. Собрать руками тесто в шар и поставить в холодильник на 20-30 мин.
- Тесто раскатать в пласт толщиной примерно 7 мм. С помощью круглой формочки вырезать кружочки диаметром 8 см. В середине каждого кольца сделать отверстие диаметром 2 см. Убрать печенье в морозилку на 20 мин.
- Орехи очистить и обжарить на сухой сковороде. Порубить ножом до состояния крупных кусочков.
- Кольца вынуть и смазать смесью из яичного желтка и воды, посыпать сверху арахисом.
- Духовку предварительно разогреть до 200°С. Поставить противень с концами и снизить температуру до 180°С. Выпекать до золотистого цвета 10-13 мин.
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