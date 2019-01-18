Сладкое лакомство: песочные кольца с арахисом

Фото: песочные кольца с арахисом (instagram.com/burro.salvia)

Это вкусное печенье скрасит семейный завтрак и понравится взрослым и детям

С утра, подвинув поближе чашку чая или кофе, рука так и тянется к выпечке, особенно, если речь идет о домашнем, вкусном, хрустящем печенье. Рецептом именно такого лакомства поделилась в Instagram фуд-блогер Ирина burro.salvia. Она предложила приготовить песочные кольца с арахисом.

Ингредиенты:

Тесто :

Масло сливочное – 200 г

Мука пшеничная - 335 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сахарная пудра - 130 г

Соль - щепотка

Яйца куриные - 1 шт.

Для смазки:

Яичный желток - 1 шт.

Арахис по вкусу

Способ приготовления:

В блендере смешать размягченное сливочное масло, яйцо, cахарную пудру, разрыхлитель и соль и довести до состояния однородной гладкой массы. Всыпать муку, перемешать несколько секунд до получения песочной крошки. Собрать руками тесто в шар и поставить в холодильник на 20-30 мин. Тесто раскатать в пласт толщиной примерно 7 мм. С помощью круглой формочки вырезать кружочки диаметром 8 см. В середине каждого кольца сделать отверстие диаметром 2 см. Убрать печенье в морозилку на 20 мин. Орехи очистить и обжарить на сухой сковороде. Порубить ножом до состояния крупных кусочков. Кольца вынуть и смазать смесью из яичного желтка и воды, посыпать сверху арахисом. Духовку предварительно разогреть до 200°С. Поставить противень с концами и снизить температуру до 180°С. Выпекать до золотистого цвета 10-13 мин.

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