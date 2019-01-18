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Куриные рулетики со шпинатом и сыром: идея для вкусного ужина

Lite » Еда 18.01.2019 - 16:04
Куриные рулетики со шпинатом и сыром: идея для вкусного ужина
Фото: (instagram.com/ohh_viki_viki)

Отличный вариант на вечер, который готовится быстро и просто

Если вы хотите порадовать себя или свою семью сытным и вкусным ужином, но при этом не желаете тратить много времени и сил на готовку, можете попробовать сделать куриные рулетики со шпинатом и сыром. Рецептом аппетитного блюда поделилась на своей странице в Instagram нутрициолог Виктория Юшкевицс.

Ее рецепт рассчитан на 6 порций.

В 1 порции КБЖУ 145/24,5/3/4,1

Ингредиенты:

  • куриное филе 600 гр
  • шпинат 100 гр
  • сыр мягкий 50 гр
  • томатная паста 100 гр
  • вода 100 гр
  • соль, перец, чеснок, сухие травы

Способ приготовления:

  1. Куриное филе надрезаем на порционные тонкие полоски.
  2. Отбиваем их, посыпаем специями и чесноком.
  3. Шпинат смешиваем с мягким сыром, солим. Кладём на филе начинку из шпината.
  4. Закручиваем и укладываем рулетики в форму для запекания.
  5. Томатную пасту смешиваем с водой и специями и заливаем рулетики.
  6. Запекаем при 200 гр минут 30. Готово.

Напомним, ранее мы публиковали рецепт полезного и здорового ужина - салата с тунцом.

Мы также предлагали рецепт вкусных рогаликов с корицей, которые приготовит даже новичок.

К слову, для любителей выпечки станет находкой ванильное печенье с орехами в сахарной пудре.

Видео: РБК-Украина

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