Куриные рулетики со шпинатом и сыром: идея для вкусного ужина

Фото: (instagram.com/ohh_viki_viki)

Отличный вариант на вечер, который готовится быстро и просто

Если вы хотите порадовать себя или свою семью сытным и вкусным ужином, но при этом не желаете тратить много времени и сил на готовку, можете попробовать сделать куриные рулетики со шпинатом и сыром. Рецептом аппетитного блюда поделилась на своей странице в Instagram нутрициолог Виктория Юшкевицс.

Ее рецепт рассчитан на 6 порций.

В 1 порции КБЖУ 145/24,5/3/4,1

Ингредиенты:

куриное филе 600 гр

шпинат 100 гр

сыр мягкий 50 гр

томатная паста 100 гр

вода 100 гр

соль, перец, чеснок, сухие травы

Способ приготовления:

Куриное филе надрезаем на порционные тонкие полоски. Отбиваем их, посыпаем специями и чесноком. Шпинат смешиваем с мягким сыром, солим. Кладём на филе начинку из шпината. Закручиваем и укладываем рулетики в форму для запекания. Томатную пасту смешиваем с водой и специями и заливаем рулетики. Запекаем при 200 гр минут 30. Готово.

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Видео: РБК-Украина