Куриные рулетики со шпинатом и сыром: идея для вкусного ужина

Отличный вариант на вечер, который готовится быстро и просто
Если вы хотите порадовать себя или свою семью сытным и вкусным ужином, но при этом не желаете тратить много времени и сил на готовку, можете попробовать сделать куриные рулетики со шпинатом и сыром. Рецептом аппетитного блюда поделилась на своей странице в Instagram нутрициолог Виктория Юшкевицс.
Ее рецепт рассчитан на 6 порций.
В 1 порции КБЖУ 145/24,5/3/4,1
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Напомним, ранее мы публиковали рецепт полезного и здорового ужина - салата с тунцом.
Мы также предлагали рецепт вкусных рогаликов с корицей, которые приготовит даже новичок.
К слову, для любителей выпечки станет находкой ванильное печенье с орехами в сахарной пудре.
Видео: РБК-Украина