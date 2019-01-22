Мрія ласуна: рецепт дуже смачного домашнього печива Oreo

Цей рецепт стане відмінною альтернативою покупному печиву, яке давно полюбилося дорослим і дітям
Навіщо купувати магазинне печиво з далеким від натуральності складом і нехай навіть улюбленим смаком, коли дуже швидко можна приготувати його самому. Фуд-блогер Валерія yummy_pp_lera пропонує скоштувати домашній варіант улюбленого багатьма шоколадного печива Oreo, рецепт якого вона опублікувала на сторінці в Instagram.
Склад:
Для печива:
Для прошарку:
Спосіб приготування:
Нагадаємо, що ми також ділилися рецептом пісочних кілець з арахісом, які легко можна взяти з собою на роботу або дати дитині в школу.
До речі, ті, хто любить смачно і корисно повечеряти без зайвих витрат часу на приготування страви, напевно оцінять по достоїнству курячі рулетики зі шпинатом і м'яким сиром.
Раніше ми публікували рецепт відмінної закуски як для щоденного вживання, так і для святкового столу – діп з червоної сочевиці.