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Мрія ласуна: рецепт дуже смачного домашнього печива Oreo

Lite » Їжа 22.01.2019 - 06:30
Мрія ласуна: рецепт дуже смачного домашнього печива Oreo
Фото: домашнє печиво Oreo (instagram.com/yummy_pp_lera)

Цей рецепт стане відмінною альтернативою покупному печиву, яке давно полюбилося дорослим і дітям

Навіщо купувати магазинне печиво з далеким від натуральності складом і нехай навіть улюбленим смаком, коли дуже швидко можна приготувати його самому. Фуд-блогер Валерія yummy_pp_lera пропонує скоштувати домашній варіант улюбленого багатьма шоколадного печива Oreo, рецепт якого вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Склад:

Для печива:

  • борошно - 60 г
  • какао - 20 г
  • рослинне масло - 20 г
  • молоко - 40 г
  • сода, сіль - щіпка
  • підсолоджувач або цукор - за смаком

Для прошарку:

  • молоко - 4 ст. л.
  • СЗМ (сухе знежирене молоко) - 4 ст. л.
  • мед - 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Для печива змішати всі інгредієнти і замісити тісто. Розкачати його в пласт і вирізати невеликі кружечки – близько 12 штук.
  2. Розігріти духовку до 180°С. Викласти заготовки на силіконовий килимок і випікати близько 15 хвилин. Вийняти і охолодити, поки не стануть хрусткими.
  3. Для начинки змішати всі складові і, постійно помішуючи, проварити до загустіння, не даючи утворюватися грудочкам. Дати крему охолонути. Намазати одну половинку печива і з'єднати з другою.

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