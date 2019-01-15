Итальянский шарм: кантуччи с изюмом, клюквой и апельсиновой цедрой
Фото: кантуччи с изюмом, клюквой и апельсиновой цедрой (instagram.com/elena_photofood)
Эти итальянские сухарики-печенье наверняка порадуют любителей сладкого
Для того, чтобы насладится национальным итальянским блюдом, не обязательно ехать прямиком в Италию или ресторан, а можно самостоятельно приготовить его, не выходя из дома. Рецептом песочных итальянских сухариков кантуччи (они же бискотти) с изюмом, клюквой, апельсиновой цедрой и орешками кешью поделилась фуд-блогер Елена elena_photofood.
Ингредиенты:
- мука – 220 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 120 г
- сливочное масла – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- цедра 1 апельсина
- орешки кешью – 70 г
- смесь любых сухофруктов - 50 г
Способ приготовления:
- Сухофрукты предварительно залить на 30 мин горячей водой, затем слить жидкость. Сухофрукты просушить, а крупные - нарезать.
- Орехи очистить от кожуры, подсушить в духовке и мелко порубить.
- Миксером взбить размягченное сливочное масло с сахаром и ванилином. Ввести яйца по одному, взбить, добавить апельсиновую цедру, перемешать.
- В муку добавить разрыхлитель, просеять через сито и частями ввести в яично-масляную массу, хорошо перемешать .
- В тесто положить сухофрукты, всыпать орехи, перемешать.
- Липкое тесто выложить ложкой на засыпанный мукой стол, накрыть пищевой плёнкой и убрать в холод на час.
- Готовое тесто разделить на 2 части, сформировать "колбаски" длинной 30 см.
- Духовку разогреть до 180°С. "Колбаски" выложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать 25 мин.
- Достать из духовки, дать остыть 5 мин, а потом нарезать наискось на сухарики по 1 см шириной. Снова отправить в духовку на 10-15 мин.
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