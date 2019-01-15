ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Итальянский шарм: кантуччи с изюмом, клюквой и апельсиновой цедрой

Lite » Еда 15.01.2019 - 21:17
Итальянский шарм: кантуччи с изюмом, клюквой и апельсиновой цедрой
Фото: кантуччи с изюмом, клюквой и апельсиновой цедрой (instagram.com/elena_photofood)

Эти итальянские сухарики-печенье наверняка порадуют любителей сладкого

Для того, чтобы насладится национальным итальянским блюдом, не обязательно ехать прямиком в Италию или ресторан, а можно самостоятельно приготовить его, не выходя из дома. Рецептом песочных итальянских сухариков кантуччи (они же бискотти) с изюмом, клюквой, апельсиновой цедрой и орешками кешью поделилась фуд-блогер Елена elena_photofood.

Ингредиенты:

  • мука – 220 г
  •  яйца – 2 шт.
  • сахар – 120 г
  • сливочное масла – 40 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • цедра 1 апельсина
  • орешки кешью – 70 г
  • смесь любых сухофруктов  - 50 г

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты предварительно залить на 30 мин горячей водой, затем слить жидкость. Сухофрукты просушить, а крупные - нарезать.
  2. Орехи очистить от кожуры, подсушить в духовке и мелко порубить.
  3. Миксером взбить размягченное сливочное масло с сахаром и ванилином. Ввести яйца по одному, взбить, добавить апельсиновую цедру, перемешать.
  4. В муку добавить разрыхлитель, просеять через сито и частями ввести в яично-масляную массу, хорошо перемешать .
  5. В тесто положить сухофрукты, всыпать орехи, перемешать.
  6. Липкое тесто выложить ложкой на засыпанный мукой стол, накрыть пищевой плёнкой и убрать в холод на час.
  7. Готовое тесто разделить на 2 части, сформировать "колбаски" длинной 30 см.
  8. Духовку разогреть до 180°С. "Колбаски" выложить на противень, застеленный  пергаментом и выпекать 25 мин.
  9. Достать из духовки, дать остыть 5 мин, а потом нарезать наискось на сухарики по 1 см шириной. Снова отправить в духовку на 10-15 мин.

Ранее мы публиковали рецепт потрясающего шоколадного чизкейка с сухофруктами, который готовится без выпекания.

Для сладкоежек станет находкой инструкция по приготовлению ванильных рогаликов с орехами, которые станут прекрасным дополнением к утренней чашке кофе.

Любители пончиков оценят по достоинству берлинеры с заварным апельсиновым кремом, которые порадуют всех домашних вкусом и ароматом.

Оригинальное трио: запеченная курица с апельсинами и оливками Мягкий и ароматный: рецепт бесподобного венского пирога
Новости Украины рецепты
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь