К кофе и чаю: ванильные рогалики с орехами
Фото: ванильные рогалики с орехами (instagram.com/testini_prague)
Выпекать их не придется долго, зато гарантированно захочется добавки
Зимой особенно хочется к утреннему напитку взять печенье или рогалики и со вкусом неспешно насадится завтраком, прихватив с собой пару штук. Фуд-блогер testini_prague оставила в Instagram рецепт простых в приготовлении ванильных рогаликов с грецкими орехами.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 250 г
- мука – 350 г
- перемолотые мелко грецкие орехи – 100 г
- сахарная пудра – 80 г
- щепотка соли
- ром по желанию
Способ приготовления:
- Масло порубить в миску, муку просеять, добавить сахарную пудру, соль, ореховую крошку и ром. Все соединить и перемешать до однородности.
- Из теста раскатать прямоугольник, обернуть пищевой пленкой и поставить в холод на ночь.
- Отрезать полоску, скрутить ее в валик, разрезать на одинаковые части и сформовать в виде полумесяцев, выложить на противень. Противень на 20 минут убрать в холод.
- Духовку разогрета до 210°С. Поставить рогалики в духовку, через пять минут понизить температуру до 170°С. Выпекать 12 мин.
- В миске просеяна пудра и ванильный сахар. Теплые рогалики обвалять в сладкой сухой смеси и сложить на бумагу.
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