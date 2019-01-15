К кофе и чаю: ванильные рогалики с орехами

Фото: ванильные рогалики с орехами (instagram.com/testini_prague)

Выпекать их не придется долго, зато гарантированно захочется добавки

Зимой особенно хочется к утреннему напитку взять печенье или рогалики и со вкусом неспешно насадится завтраком, прихватив с собой пару штук. Фуд-блогер testini_prague оставила в Instagram рецепт простых в приготовлении ванильных рогаликов с грецкими орехами.

Ингредиенты:

сливочное масло – 250 г

мука – 350 г

перемолотые мелко грецкие орехи – 100 г

сахарная пудра – 80 г

щепотка соли

ром по желанию

Способ приготовления:

Масло порубить в миску, муку просеять, добавить сахарную пудру, соль, ореховую крошку и ром. Все соединить и перемешать до однородности. Из теста раскатать прямоугольник, обернуть пищевой пленкой и поставить в холод на ночь. Отрезать полоску, скрутить ее в валик, разрезать на одинаковые части и сформовать в виде полумесяцев, выложить на противень. Противень на 20 минут убрать в холод. Духовку разогрета до 210°С. Поставить рогалики в духовку, через пять минут понизить температуру до 170°С. Выпекать 12 мин. В миске просеяна пудра и ванильный сахар. Теплые рогалики обвалять в сладкой сухой смеси и сложить на бумагу.

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