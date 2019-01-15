Італійський шарм: кантуччі з родзинками, журавлиною і апельсиновою цедрою
Фото: кантуччи з родзинками, журавлиною і апельсиновою цедрою (instagram.com/elena_photofood)
Ці італійські сухарики-печиво напевно порадують любителів солодкого
Для того, щоб насолодитися національною італійською стравою, не обов'язково їхати прямо в Італію або ресторан, а можна самостійно приготувати її, не виходячи з дому. Рецептом пісочних італійських сухариків кантуччі (вони ж біскотті) з родзинками, журавлиною, апельсиновою цедрою і горішками кешью поділилася фуд-блогер Олена elena_photofood.
Склад:
- борошно – 220 г
- яйця – 2 шт.
- цукор – 120 г
- вершкове масло – 40 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- ванільний цукор – 1 ч. л.
- цедра 1 апельсина
- горішки кешью – 70 г
- суміш будь-яких сухофруктів - 50 г
Спосіб приготування:
- Сухофрукти попередньо залити на 30 хв гарячою водою, потім злити рідину. Сухофрукти просушити, а великі - нарізати.
- Горіхи очистити від шкірки, підсушити в духовці і дрібно порубати.
- Міксером збити розм'якшене вершкове масло з цукром і ваніліном. Ввести яйця по одному, збити, додати апельсинову цедру, перемішати.
- У борошно додати розпушувач, просіяти через сито і частинами ввести в яєчно-масляну масу, добре перемішати .
- В тісто покласти сухофрукти, всипати горіхи, перемішати.
- Липке тісто викласти ложкою на засипаний борошном стіл, накрити харчовою плівкою і прибрати в холод на годину.
- Готове тісто розділити на 2 частини, сформувати "ковбаски" довжиною 30 см.
- Духовку розігріти до 180°С. "Ковбаски" викласти на деко, застелене пергаментом і випікати 25 хв.
- Дістати з духовки, дати охолонути 5 хв, а потім нарізати навскіс на сухарики по 1 см шириною. Знову відправити в духовку на 10-15 хв.
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