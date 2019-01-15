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Італійський шарм: кантуччі з родзинками, журавлиною і апельсиновою цедрою

Lite » Їжа 15.01.2019 - 21:17
Італійський шарм: кантуччі з родзинками, журавлиною і апельсиновою цедрою
Фото: кантуччи з родзинками, журавлиною і апельсиновою цедрою (instagram.com/elena_photofood)

Ці італійські сухарики-печиво напевно порадують любителів солодкого

Для того, щоб насолодитися національною італійською стравою, не обов'язково їхати прямо в Італію або ресторан, а можна самостійно приготувати її, не виходячи з дому. Рецептом пісочних італійських сухариків кантуччі (вони ж біскотті) з родзинками, журавлиною, апельсиновою цедрою і горішками кешью поділилася фуд-блогер Олена elena_photofood.

Склад:

  • борошно – 220 г
  • яйця – 2 шт.
  • цукор – 120 г
  • вершкове масло – 40 г
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • цедра 1 апельсина
  • горішки кешью – 70 г
  • суміш будь-яких сухофруктів - 50 г

Спосіб приготування:

  1. Сухофрукти попередньо залити на 30 хв гарячою водою, потім злити рідину. Сухофрукти просушити, а великі - нарізати.
  2. Горіхи очистити від шкірки, підсушити в духовці і дрібно порубати.
  3. Міксером збити розм'якшене вершкове масло з цукром і ваніліном. Ввести яйця по одному, збити, додати апельсинову цедру, перемішати.
  4. У борошно додати розпушувач, просіяти через сито і частинами ввести в яєчно-масляну масу, добре перемішати .
  5. В тісто покласти сухофрукти, всипати горіхи, перемішати.
  6. Липке тісто викласти ложкою на засипаний борошном стіл, накрити харчовою плівкою і прибрати в холод на годину.
  7. Готове тісто розділити на 2 частини, сформувати "ковбаски" довжиною 30 см.
  8. Духовку розігріти до 180°С. "Ковбаски" викласти на деко, застелене пергаментом і випікати 25 хв.
  9. Дістати з духовки, дати охолонути 5 хв, а потім нарізати навскіс на сухарики по 1 см шириною. Знову відправити в духовку на 10-15 хв.

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