Идея для завтрака: шоколадный чизкейк с финиками без выпекания

Этот нежный десерт легко приготовить с вечера, а утром просто заглянуть в холодильник и наслаждаться его вкусом
Приготовить вкусный и оригинальный завтрак-десерт кажется задачей затратной по времени, но на самом деле ее можно упростить, если позаботиться об утреннем рационе еще с вечера. Утром останется лишь заглянуть в холодильник и вытащить оттуда вкуснейший, тающий во рту шоколадный чизкейк с финиками, котрые не требует выпекания. Рецептом этого блюда в Instagram поделилась фуд-блогер Екатерина , она же kiwihealthy.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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