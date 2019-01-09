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Идея для завтрака: шоколадный чизкейк с финиками без выпекания

Lite » Еда 09.01.2019 - 07:27
Идея для завтрака: шоколадный чизкейк с финиками без выпекания
Фото: шоколадный чизкейк с финиками без выпекания (instagram.com/kiwihealthy)

Этот нежный десерт легко приготовить с вечера, а утром просто заглянуть в холодильник и наслаждаться его вкусом

Приготовить вкусный и оригинальный завтрак-десерт кажется задачей затратной по времени, но на самом деле ее можно упростить, если позаботиться об утреннем рационе еще с вечера. Утром останется лишь заглянуть в холодильник и вытащить оттуда вкуснейший, тающий во рту шоколадный чизкейк с финиками, котрые не требует выпекания. Рецептом этого блюда в Instagram поделилась фуд-блогер Екатерина , она же kiwihealthy.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья - 45 г
  • финики - 30 г
  • вода - 1-2 ст.л. (при необходимости)
  • творожный сыр - 150 г
  • какао - 15 г
  • мед (жидкий) - 30 г
  • желатин - 10 г
  • вода - 50 г

Способ приготовления:

  1. Финики замочить в воде на несколько часов, они должны стать мягкими. Очистить от косточек.
  2. Измельчить с овсяными хлопьями с помощью блендера и добавить немного воды, если нужно.
  3.  Полученную массу выложить в форму, предварительно застелив ее пергаментом. В идеале использовать разъемную.
  4. Желатин замочить в воде, оставить на 40 минут. Распустить на водяной бане. К желатину добавить сыр, какао, мед. Тщательно перемешать венчиком.
  5. Полученную массу выложить поверх основы. Убрать в холодильник до застывания, около 4 часов.

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