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Неповторимый вкус: берлинеры с апельсиновым заварным кремом

Lite » Еда 09.01.2019 - 20:35
Неповторимый вкус: берлинеры с апельсиновым заварным кремом
Фото: берлинеры с апельсиновым заварным кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)

Эти немецкие пончики с ароматным и вкусным кремом подадуют как гостей, так и ваших домашних

Немецкие пончики берлинеры с апельсиновым заварным кремом стали давно излюбленным блюдом европейцев. Приготовить их дома не составит труда, а аромат в процессе приготовления сведет с ума всех домочадцев. Рецептом этого вкуснейшего блюда поделилась в Instagram фуд-блогер Оксана Янченко.

Ингредиенты:

Для теста:

  • ⠀ мука — 760 г;
  • ⠀ дрожжи сухие — 18 г
  • ⠀ масло сливочное — 100 г
  • ⠀ молоко — 320 г
  • ⠀ сахар — 100 г
  • ⠀ яйца — 2 шт
  • ⠀ желтки — 1 шт
  • ⠀ лимонная цедра — 1 ч.л.
  • ⠀ соль — 1/2 ч.л.
  • ⠀ ванилин — 1 ч.л.

Для апельсинового заварного крема:

  • Желток – 4 шт
  • апельсиновый сок – 100 г
  • сахар – 100 г
  • сливочное масло – 100 г
  • кукурузный крахмал – 1ч.л.

Неповторимый вкус: берлинеры с апельсиновым заварным кремом
Фото: берлинеры с апельсиновым заварным кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)

Способ приготовления:

  1. В тёплом молоке развести дрожжи. Добавить сахар, соль, ванилин, цедру лимона, растопленное масло, яйца и желтки. Все перемешать до однородной массы.
  2. В тесто всыпать частями муку. Замесить тесто и поставить его в теплое место на 1 час подойти, накрыв пищевой плёнкой. В результате тесто должно увеличиться вдвое.
  3. Подошедшее тесто обмять и раскатать в пласт 1,5-2 см и круглой вырубкой вырезать пончики. Поставить пончики подниматься на 40 мин.
  4. Масло нагреть  до 170 °С и обжарить пончики: 1,5 мин с одной стороны до золотистой корки и 1 минуту с другой стороны.
  5. Дождаться, пока берлинеры остынут. Затем тонким ножом сбоку сделать прокол до середины пончика.
  6. Для крема желтки смешать с сахаром и апельсиновым соком, поставить на огонь варить и тщательно мешать до загустения, добавить разведённый водой  крахмал. Варить до загустения. Оставить остывать до 40°C.
  7. Взбить масло до белого цвета, смешать с апельсиновым кремом, накрыть плёнкой и поставить в холодильник остывать и стабилизироваться.
  8. В кондитерский мешок набрать джем или крем и заполните им берлинеры. Посыпать сверху сахарной пудрой.

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