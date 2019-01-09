Неповторимый вкус: берлинеры с апельсиновым заварным кремом
Фото: берлинеры с апельсиновым заварным кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)
Эти немецкие пончики с ароматным и вкусным кремом подадуют как гостей, так и ваших домашних
Немецкие пончики берлинеры с апельсиновым заварным кремом стали давно излюбленным блюдом европейцев. Приготовить их дома не составит труда, а аромат в процессе приготовления сведет с ума всех домочадцев. Рецептом этого вкуснейшего блюда поделилась в Instagram фуд-блогер Оксана Янченко.
Ингредиенты:
Для теста:
- ⠀ мука — 760 г;
- ⠀ дрожжи сухие — 18 г
- ⠀ масло сливочное — 100 г
- ⠀ молоко — 320 г
- ⠀ сахар — 100 г
- ⠀ яйца — 2 шт
- ⠀ желтки — 1 шт
- ⠀ лимонная цедра — 1 ч.л.
- ⠀ соль — 1/2 ч.л.
- ⠀ ванилин — 1 ч.л.
Для апельсинового заварного крема:
- Желток – 4 шт
- апельсиновый сок – 100 г
- сахар – 100 г
- сливочное масло – 100 г
- кукурузный крахмал – 1ч.л.
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Фото: берлинеры с апельсиновым заварным кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)
Способ приготовления:
- В тёплом молоке развести дрожжи. Добавить сахар, соль, ванилин, цедру лимона, растопленное масло, яйца и желтки. Все перемешать до однородной массы.
- В тесто всыпать частями муку. Замесить тесто и поставить его в теплое место на 1 час подойти, накрыв пищевой плёнкой. В результате тесто должно увеличиться вдвое.
- Подошедшее тесто обмять и раскатать в пласт 1,5-2 см и круглой вырубкой вырезать пончики. Поставить пончики подниматься на 40 мин.
- Масло нагреть до 170 °С и обжарить пончики: 1,5 мин с одной стороны до золотистой корки и 1 минуту с другой стороны.
- Дождаться, пока берлинеры остынут. Затем тонким ножом сбоку сделать прокол до середины пончика.
- Для крема желтки смешать с сахаром и апельсиновым соком, поставить на огонь варить и тщательно мешать до загустения, добавить разведённый водой крахмал. Варить до загустения. Оставить остывать до 40°C.
- Взбить масло до белого цвета, смешать с апельсиновым кремом, накрыть плёнкой и поставить в холодильник остывать и стабилизироваться.
- В кондитерский мешок набрать джем или крем и заполните им берлинеры. Посыпать сверху сахарной пудрой.
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