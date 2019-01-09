Неповторимый вкус: берлинеры с апельсиновым заварным кремом

Фото: берлинеры с апельсиновым заварным кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)

Эти немецкие пончики с ароматным и вкусным кремом подадуют как гостей, так и ваших домашних

Немецкие пончики берлинеры с апельсиновым заварным кремом стали давно излюбленным блюдом европейцев. Приготовить их дома не составит труда, а аромат в процессе приготовления сведет с ума всех домочадцев. Рецептом этого вкуснейшего блюда поделилась в Instagram фуд-блогер Оксана Янченко.

Ингредиенты:

Для теста:

⠀ мука — 760 г;

⠀ дрожжи сухие — 18 г

⠀ масло сливочное — 100 г

⠀ молоко — 320 г

⠀ сахар — 100 г

⠀ яйца — 2 шт

⠀ желтки — 1 шт

⠀ лимонная цедра — 1 ч.л.

⠀ соль — 1/2 ч.л.

⠀ ванилин — 1 ч.л.

Для апельсинового заварного крема:

Желток – 4 шт

апельсиновый сок – 100 г

сахар – 100 г

сливочное масло – 100 г

кукурузный крахмал – 1ч.л.

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Фото: берлинеры с апельсиновым заварным кремом (instagram.com/yanchenko_oksana_)

Способ приготовления:

В тёплом молоке развести дрожжи. Добавить сахар, соль, ванилин, цедру лимона, растопленное масло, яйца и желтки. Все перемешать до однородной массы. В тесто всыпать частями муку. Замесить тесто и поставить его в теплое место на 1 час подойти, накрыв пищевой плёнкой. В результате тесто должно увеличиться вдвое. Подошедшее тесто обмять и раскатать в пласт 1,5-2 см и круглой вырубкой вырезать пончики. Поставить пончики подниматься на 40 мин. Масло нагреть до 170 °С и обжарить пончики: 1,5 мин с одной стороны до золотистой корки и 1 минуту с другой стороны. Дождаться, пока берлинеры остынут. Затем тонким ножом сбоку сделать прокол до середины пончика. Для крема желтки смешать с сахаром и апельсиновым соком, поставить на огонь варить и тщательно мешать до загустения, добавить разведённый водой крахмал. Варить до загустения. Оставить остывать до 40°C. Взбить масло до белого цвета, смешать с апельсиновым кремом, накрыть плёнкой и поставить в холодильник остывать и стабилизироваться. В кондитерский мешок набрать джем или крем и заполните им берлинеры. Посыпать сверху сахарной пудрой.

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