Головна » Lifestyle » Мода та краса

Зимовий стиль дружини Мессі: шкіряний тренч і шарф з екохутра

П'ятниця 23 січня 2026 07:15
Зимовий стиль дружини Мессі: шкіряний тренч і шарф з екохутра Дружина Мессі Антонелла Рокуццо (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Автор: Катерина Собкова

Антонелла Рокуццо вкотре підтверджує статус ікони стилю. Цього разу дружина Ліонеля Мессі обрала для зимової прогулянки шкіряний тренч глибокого шоколадного відтінку та масивний шарф з екохутра.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала дружина Мессі

Образ Антонелли - це втілення стриманої елегантності з акцентом на якісні матеріали та продумані деталі. Вона зробила ставку на розкіш фактур і спокійну палітру, показавши, що справжній стиль не потребує надмірних прикрас.

Центральним елементом аутфіту став шкіряний тренч глибокого шоколадного відтінку. Такий верхній одяг уже кілька сезонів поспіль залишається ключовою інвестицією в гардероб, адже поєднує в собі практичність і позачасову естетику.

Довгий силует і чіткий акцент на талії формують витончений, але водночас упевнений образ, що ідеально вписується у тренд сучасної жіночої сили.

Головним акцентом стала масивний шарф з екохутра. Контраст між гладкою текстурою шкіри та пухнастим хутром створює візуальну глибину і додає образу тепла та затишку. Саме гра фактур робить ансамбль багатошаровим і стильним навіть без яскравих кольорів.

Зимовий стиль дружини Мессі: шкіряний тренч і шарф з екохутраДружина Мессі Антонелла Рокуццо (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Завершили образ шкіряні рукавички та лаконічна сумка чорного кольору. Такі аксесуари підкреслюють прихильність Антонелли до стилю так званої "тихої розкоші", де ключову роль відіграють не логотипи, а якість матеріалів, чистота форм і стриманість.

Актуальність цього образу полягає у вдалому поєднанні одразу кількох зимових естетик. Тут і мінімалізм, і натуральна колірна гамма, і теплі фактури, які створюють відчуття комфорту навіть у холодну пору року.

Такий ансамбль виглядає доречно як для прогулянки містом, так і для вечірнього виходу.

Зимовий стиль дружини Мессі: шкіряний тренч і шарф з екохутраАнтонелла Рокуццо задає тренди (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

"Лук" ідеально підходить для культурних подій, де важливо виглядати елегантно, але без надмірного пафосу.

Образ дружини Мессі вкотре доводить: сучасна мода дедалі більше цінує баланс між комфортом, якістю та стриманою розкішшю - і Антонелла Рокуццо володіє цим мистецтвом бездоганно.

Зимовий стиль дружини Мессі: шкіряний тренч і шарф з екохутраАнтонелла Рокуццо показала модний "лук" на зиму (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

