Як носити берет взимку: стильний приклад від Дженніфер Лопес

Берет знову повертається у зимові образи, і Дженніфер Лопес показала, як носити його стильно та сучасно. У своєму новому виході зірка поєднала цей класичний аксесуар із базовими кольорами та чіткими силуетами, створивши елегантний образ у стилі "тихої розкоші".

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Дженніфер Лопес

Головний акцент - берет

Світло-сірий вовняний берет став ключовим елементом образу. Він додає м’якості та романтичності, водночас знімаючи надмірну строгість класичного чорного верху.

Такий аксесуар відсилає до французької естетики та підкреслює витонченість стилю. Крім того, відтінок берета гармонійно поєднується з кольором волосся Лопес, створюючи цілісну композицію.

Верх: жакет із характером

Дженніфер Лопес обрала чорний жакет із чітко окресленою талією, що формує жіночний силует "пісочний годинник".

Особливу увагу привертають об’ємні рукави-буфи, які додають образу драматизму та архітектурності. Завдяки цьому верх виглядає не просто класичним, а дизайнерським і сучасним.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Низ: широкі штани палацо

Сірі штани з високою талією та защипами стали ідеальною базою для цього ансамблю. Вони виконані з костюмної тканини, що добре тримає форму, та створюють відчуття стриманої розкоші.

Колір штанів перегукується з беретом, формуючи вертикаль кольору, яка візуально подовжує силует і робить фігуру стрункішою.

Деталі, що завершують образ

Аксесуари у Лопес мінімалістичні: стримані прикраси й масивна каблучка не перевантажують образ.

Макіяж із глибоким винним відтінком помади надає образу вечірньої вишуканості, а ідеально пряме довге волосся підкреслює доглянутість і впевненість.

У чому секрет вдалого образу

Головна сила цього аутфіту - у грі об’ємів і балансі пропорцій. Приталений жакет врівноважує широкі штани та пишні рукави, а базова колірна палітра дозволяє експериментувати з формами без ризику перевантажити вигляд.

Саме так виглядає "тиха розкіш" у сучасному прочитанні - стримано, продумано і дуже ефектно.

Дженніфер Лопес показала стильний "лук" (фото: instagram.com/jlo)