Що носити взимку у відпустці: Андре Тан про головні тренди

Український дизайнер Андре Тан розповів, які модні тренди варто взяти до уваги, плануючи зимову відпустку. За його словами, цього сезону в центрі уваги - комфорт, функціональність і стильні поєднання, які доречні як для гірського відпочинку, так і для міських прогулянок.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram модельєра.

Модні стилі для зимового відпочинку

Одним із базових напрямів дизайнер називає Classic Winter Aesthetic - класичну зимову естетику, в якій на перший план виходять тепло та затишок.

Йдеться про об’ємні в’язані светри, м’які шарфи, шапки, а також шуби й верхній одяг із приємних на дотик матеріалів.

Такий стиль виглядає максимально натурально й водночас універсально, підходячи як для прогулянок, так і для неформальних зустрічей.

Що носити взимку 2026 (скриншот)

Для активного зимового відпочинку Андре Тан радить звернути увагу на стиль Gorpcore. Це поєднання функціонального одягу та модних акцентів, яке ідеально підходить для гір, подорожей і прогулянок на природі.

Пуховики, трекінгові черевики, термоаксесуари та практичні рюкзаки стають частиною стильного образу, а не лише необхідністю. Головний принцип - комфорт без компромісів із зовнішнім виглядом.

Андре Тан про зимові образи (скриншот)

Ще один популярний напрям - Urban Winter Aesthetic, що поєднує міську моду з практичністю. У таких образах домінують об’ємні пуховики, кроп-куртки, контрастні аксесуари та сміливі поєднання фактур.

За словами дизайнера, цей стиль особливо близький молоді, адже дозволяє підкреслити індивідуальність навіть у холодну пору року.

Андре Тан назвав стильні речі для зимового відпочинку (скриншот)

Для тих, хто цінує спокій і домашній затишок, Андре Тан виділяє Cottagecore Winter. Це стиль, натхненний природою та повільним ритмом життя. Він базується на натуральних кольорах, в’язаних речах, м’яких силуетах і земляних відтінках.

Такий гардероб ідеально підійде для заміського відпочинку або затишних зимових вихідних.

Що носити взимку у відпустці (скриншот)

Окреме місце серед зимових трендів займає Scandi Minimalism Winter. Скандинавський мінімалізм робить ставку на чисті лінії, якісні матеріали та стриману палітру - білі, сірі й кремові відтінки.

Цей стиль виглядає елегантно й сучасно та підійде тим, хто віддає перевагу простоті й функціональності без зайвих деталей.

Андре Тан назвав тренди для зимового відпочинку (скриншот)

Як зазначає Андре Тан, головна тенденція цієї зими - свобода вибору. Мода більше не диктує жорстких правил, а дозволяє комбінувати стилі, адаптуючи їх під власний ритм життя та умови відпочинку.