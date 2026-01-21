Олена Світлицька показала, як носити модні пуховики: білий і чорний варіанти

Українська акторка Олена Світлицька продемонструвала два стильні способи носити пуховики цієї зими. Перший образ із білим пуховиком створює відчуття затишку, другий - чорний "дутик" підкреслює сучасний силует і впевненість.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Як носити білий пуховик

Центральним елементом першого образу став короткий об’ємний пуховик молочно-білого кольору.

Фасон із високим коміром-стійкою та капюшоном забезпечує максимальний комфорт у морозну погоду. Світлий відтінок освіжає зимовий гардероб і вигідно контрастує з темними базовими речами.

Під пуховиком Світлицька обрала подовжений светр із м’якої тканини "тедді" бежевого відтінку, що створює відчуття затишку.

Олена Світлицька (скриншот)

Чорні штани кльош візуально подовжують силует і збалансовують об’ємний верх, а світло-сіра шапка-біні з мінімалістичним написом додає молодіжного настрою.

Завершують образ масивні чорні черевики на світлій підошві - практичне рішення для міської зими.

Світлицька задає тренди (скриншот)

Образ із чорним пуховиком

Другий образ Світлицька вибудувала навколо ультракороткого чорного пуховика.

Його екстремально коротка довжина та виражений об’єм створюють акцент на талії та візуально подовжують ноги. Високий комір-стійка та глибокий капюшон додають архітектурності, а щільні манжети на рукавах забезпечують тепло.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Образ витриманий у монохромній чорній гамі та ідеально підходить для відпочинку на гірськолижному курорті.

Світлицька поєднала пуховик з обтислими легінсами з високою посадкою, що підкреслюють фігуру.

Масивні Moon Boots із контрастними білими написами роблять образ практичним і трендовим. Чорна хутряна пов'язка на голові додає шику, а широкі сонцезахисні окуляри завершують стильний "лук".

Світлицька показала модний образ (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Два образи - два стилі

Якщо білий пуховик демонструє затишок, легкість та м’якість, то чорний варіант показує впевненість і сучасність.

Обидва образи підкреслюють вміння акторки грати з пропорціями верхнього одягу та поєднувати практичність із модними трендами.

Світлицька доводить, що навіть у холодну пору року можна виглядати стильно: правильний фасон пуховика, цікаві текстури й акценти у вигляді аксесуарів створюють цілісний і гармонійний образ.