Зимний стиль жены Месси: кожаный тренч и шарф из экомеха

Антонелла Рокуццо в очередной раз подтверждает статус иконы стиля. На этот раз жена Лионеля Месси выбрала для зимней прогулки кожаный тренч глубокого шоколадного оттенка и массивный шарф из экомеха.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала жена Месси

Образ Антонеллы - это воплощение сдержанной элегантности с акцентом на качественные материалы и продуманные детали. Она сделала ставку на роскошь фактур и спокойную палитру, показав, что настоящий стиль не нуждается в чрезмерных украшениях.

Центральным элементом аутфита стал кожаный тренч глубокого шоколадного оттенка. Такая верхняя одежда уже несколько сезонов подряд остается ключевой инвестицией в гардероб, ведь сочетает в себе практичность и вневременную эстетику.

Длинный силуэт и четкий акцент на талии формируют утонченный, но в то же время уверенный образ, идеально вписывающийся в тренд современной женской силы.

Главным акцентом стал массивный шарф из экомеха. Контраст между гладкой текстурой кожи и пушистым мехом создает визуальную глубину и добавляет образу тепла и уюта. Именно игра фактур делает ансамбль многослойным и стильным даже без ярких цветов.

Жена Месси Антонелла Рокуццо (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Завершили образ кожаные перчатки и лаконичная сумка черного цвета. Такие аксессуары подчеркивают приверженность Антонеллы к стилю так называемой "тихой роскоши", где ключевую роль играют не логотипы, а качество материалов, чистота форм и сдержанность.

Актуальность этого образа заключается в удачном сочетании сразу нескольких зимних эстетик. Здесь и минимализм, и натуральная цветовая гамма, и теплые фактуры, которые создают ощущение комфорта даже в холодное время года.

Такой ансамбль выглядит уместно как для прогулки по городу, так и для вечернего выхода.

Антонелла Рокуццо задает тренды (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

"Лук" идеально подходит для культурных событий, где важно выглядеть элегантно, но без чрезмерного пафоса.

Образ жены Месси в очередной раз доказывает: современная мода все больше ценит баланс между комфортом, качеством и сдержанной роскошью - и Антонелла Рокуццо владеет этим искусством безупречно.

Антонелла Рокуццо показала модный "лук" на зиму (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)