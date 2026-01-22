Вагітна Олена Курбанова показала стильний образ у яскравій екошубі

Українська телеведуча Олена Курбанова, яка зараз чекає на первістка, показала стильний зимовий образ у яскравій екошубі винного кольору. Поєднання текстурного трикотажу та модних аксесуарів робить цей "лук" одночасно ефектним і зручним для холодної пори.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала телеведуча

Вагітність не стає на заваді стильним експериментам: телеведуча вкотре довела, що навіть у зимову пору можна виглядати ефектно та сучасно.

Центральним елементом "лука" стала шуба з екохутра насиченого бордового відтінку, який ще називають винним або бургунді.

Цей колір не лише додає енергії, але й виділяє телеведучу на фоні зимового пейзажу.

Телеведуча показала модний "лук" (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Під шубою - яскраво-червоний в’язаний светр, який створює відчуття затишку.

Довгий шарф у тон не лише захищає від холоду, але й формує вертикальний акцент, візуально подовжуючи силует і роблячи образ гармонійним.

Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Особливу увагу привертають й інші елементи образу телеведучої: в’язані рукавички з етномотивами додають автентичності, а шкіряні штани та зручні черевики на шнурівці підкреслюють, що стиль вагітної може бути одночасно практичним і модним.

Таке поєднання багатошаровості та різних фактур робить образ універсальним: він підходить і для прогулянки містом, і для активного відпочинку на свіжому повітрі.

Як модно одягатися під час вагітності (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Як повторити цей "лук"

Яскрава шуба з екохутра

виберіть винний, бордовий або червоний відтінок

це головний акцент образу, який додає святковості та модного ефекту.

Трикотаж під шубою

м’який в’язаний светр або пуловер яскравого або пастельного тону

створює багатошаровість і відчуття затишку.

Штани та взуття

шкіряні або штани з екошкіри забезпечують практичність

зручні черевики на низькому ходу або шнурівці - комфорт для прогулянок.

Аксесуари

в’язані рукавички з етномотивами додають автентичності

довгий шарф або шапка у тон завершують образ і створюють вертикальний акцент.

Правило багатошаровості

поєднуйте фактури та кольори, щоб лук виглядав гармонійно

багатошаровість дозволяє легко регулювати тепло і зберігати стиль.

Олена Курбанова задає тренди (фото: instagram.com/kurbanova_olena)