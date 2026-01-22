Вагітна Олена Курбанова показала стильний образ у яскравій екошубі
Українська телеведуча Олена Курбанова, яка зараз чекає на первістка, показала стильний зимовий образ у яскравій екошубі винного кольору. Поєднання текстурного трикотажу та модних аксесуарів робить цей "лук" одночасно ефектним і зручним для холодної пори.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Який "лук" вибрала телеведуча
Вагітність не стає на заваді стильним експериментам: телеведуча вкотре довела, що навіть у зимову пору можна виглядати ефектно та сучасно.
Центральним елементом "лука" стала шуба з екохутра насиченого бордового відтінку, який ще називають винним або бургунді.
Цей колір не лише додає енергії, але й виділяє телеведучу на фоні зимового пейзажу.
Телеведуча показала модний "лук" (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Під шубою - яскраво-червоний в’язаний светр, який створює відчуття затишку.
Довгий шарф у тон не лише захищає від холоду, але й формує вертикальний акцент, візуально подовжуючи силует і роблячи образ гармонійним.
Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Особливу увагу привертають й інші елементи образу телеведучої: в’язані рукавички з етномотивами додають автентичності, а шкіряні штани та зручні черевики на шнурівці підкреслюють, що стиль вагітної може бути одночасно практичним і модним.
Таке поєднання багатошаровості та різних фактур робить образ універсальним: він підходить і для прогулянки містом, і для активного відпочинку на свіжому повітрі.
Як модно одягатися під час вагітності (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Як повторити цей "лук"
Яскрава шуба з екохутра
- виберіть винний, бордовий або червоний відтінок
- це головний акцент образу, який додає святковості та модного ефекту.
Трикотаж під шубою
- м’який в’язаний светр або пуловер яскравого або пастельного тону
- створює багатошаровість і відчуття затишку.
Штани та взуття
- шкіряні або штани з екошкіри забезпечують практичність
- зручні черевики на низькому ходу або шнурівці - комфорт для прогулянок.
Аксесуари
- в’язані рукавички з етномотивами додають автентичності
- довгий шарф або шапка у тон завершують образ і створюють вертикальний акцент.
Правило багатошаровості
- поєднуйте фактури та кольори, щоб лук виглядав гармонійно
- багатошаровість дозволяє легко регулювати тепло і зберігати стиль.
Олена Курбанова задає тренди (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
