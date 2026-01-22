ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Вагітна Олена Курбанова показала стильний образ у яскравій екошубі

Четвер 22 січня 2026 15:04
UA EN RU
Вагітна Олена Курбанова показала стильний образ у яскравій екошубі Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча Олена Курбанова, яка зараз чекає на первістка, показала стильний зимовий образ у яскравій екошубі винного кольору. Поєднання текстурного трикотажу та модних аксесуарів робить цей "лук" одночасно ефектним і зручним для холодної пори.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала телеведуча

Вагітність не стає на заваді стильним експериментам: телеведуча вкотре довела, що навіть у зимову пору можна виглядати ефектно та сучасно.

Центральним елементом "лука" стала шуба з екохутра насиченого бордового відтінку, який ще називають винним або бургунді.

Цей колір не лише додає енергії, але й виділяє телеведучу на фоні зимового пейзажу.

Вагітна Олена Курбанова показала стильний образ у яскравій екошубіТелеведуча показала модний "лук" (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Під шубою - яскраво-червоний в’язаний светр, який створює відчуття затишку.

Довгий шарф у тон не лише захищає від холоду, але й формує вертикальний акцент, візуально подовжуючи силует і роблячи образ гармонійним.

Вагітна Олена Курбанова показала стильний образ у яскравій екошубіОлена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Особливу увагу привертають й інші елементи образу телеведучої: в’язані рукавички з етномотивами додають автентичності, а шкіряні штани та зручні черевики на шнурівці підкреслюють, що стиль вагітної може бути одночасно практичним і модним.

Таке поєднання багатошаровості та різних фактур робить образ універсальним: він підходить і для прогулянки містом, і для активного відпочинку на свіжому повітрі.

Вагітна Олена Курбанова показала стильний образ у яскравій екошубіЯк модно одягатися під час вагітності (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Як повторити цей "лук"

Яскрава шуба з екохутра

  • виберіть винний, бордовий або червоний відтінок
  • це головний акцент образу, який додає святковості та модного ефекту.

Трикотаж під шубою

  • м’який в’язаний светр або пуловер яскравого або пастельного тону
  • створює багатошаровість і відчуття затишку.

Штани та взуття

  • шкіряні або штани з екошкіри забезпечують практичність
  • зручні черевики на низькому ходу або шнурівці - комфорт для прогулянок.

Аксесуари

  • в’язані рукавички з етномотивами додають автентичності
  • довгий шарф або шапка у тон завершують образ і створюють вертикальний акцент.

Правило багатошаровості

  • поєднуйте фактури та кольори, щоб лук виглядав гармонійно
  • багатошаровість дозволяє легко регулювати тепло і зберігати стиль.

Вагітна Олена Курбанова показала стильний образ у яскравій екошубіОлена Курбанова задає тренди (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Зустріч Зеленського та Трампа в Давосі: що відомо про переговори лідерів сьогодні
Зустріч Зеленського та Трампа в Давосі: що відомо про переговори лідерів сьогодні
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів