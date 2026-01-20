Переможниця "Холостяка" Надін у трендовій екошубі: як повторити стильний образ

Зірка романтичного реаліті "Холостяка" Надін Головчук продемонструвала актуальний зимовий образ із трендовою шубою з екохутра, зробивши ставку на комфорт і світлу палітру. Її "лук" поєднує базові речі та модні акценти, які легко адаптувати до повсякденного гардероба.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала переможниця "Холостяка"

Для зимової прогулянки Надін обрала коротку об’ємну шубу молочного відтінку з довгим ворсом.

Такий фасон не лише додає образу фактурності, а й створює відчуття затишку та комфорту. Світла екошуба вигідно контрастує із базовими речами, водночас не виглядаючи надто масивно.

Верхній одяг переможниця "Холостяка" поєднала зі світлим в’язаним светром, вільними блакитними джинсами прямого крою та утепленими черевиками на пласкій підошві.

Така комбінація відповідає тренду на relaxed casual - стиль, у якому комфорт і практичність не поступаються естетиці.

Надін Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Окрему увагу привертають деталі образу. Надін доповнила "лук" хутряною пов’язкою на голові, яка не лише підтримує загальну стилістику, а й стала помітним трендом цього сезону.

Завершальним акцентом стала лаконічна сумка нейтрального відтінку, що органічно вписалася у світлу кольорову палітру аутфіту.

Образ Надін Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

"Лук" Надін - наочний приклад того, як екохутро може бути ключовим елементом зимового гардероба.

Така шуба легко комбінується з базовими речами, підходить як для міських прогулянок, так і для заміських виходів, і водночас відповідає сучасним уявленням про свідому моду.

Надін показала модний образ (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Як повторити цей образ

Щоб відтворити зимовий look Надін Головчук, варто зробити ставку на базові речі з трендовим акцентом.

Виберіть коротку шубу з екохутра світлого відтінку - молочного, айворі або кремового. Вона має бути об’ємною та фактурною, адже саме такий крій зараз у моді та виглядає максимально актуально.

Модна шуба на зиму (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Далі - нейтральний трикотаж. Простий в’язаний светр без декору в бежевій, сірій або молочній гамі створить гармонійний фон і не відвертатиме увагу від верхнього одягу.

До нього підійдуть вільні джинси прямого крою або wide-leg, які забезпечать комфорт і відповідатимуть тренду на relaxed-силуети.

Взуття краще обирати утеплене та практичне - черевики, мунбути або уггі на платформі у світлих чи сірих відтінках. Вони підтримають повсякденний характер образу та зроблять його зручним для зимових прогулянок.

Завершіть образ актуальними аксесуарами: пов’язкою, шапкою з екохутра або мінімалістичною сумкою середнього розміру.

Надін Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)