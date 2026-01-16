ua en ru
Колишня Тищенка в об’ємній шубі: комфортний та стильний зимовий "лук"

П'ятниця 16 січня 2026 07:15
Колишня Тищенка в об’ємній шубі: комфортний та стильний зимовий "лук" Алла Барановська (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська продемонструвала, як поєднати комфорт і стиль у засніжених горах. Білий трикотажний костюм, масивні мунбути та об’ємна руда шуба створюють гармонійний і витончений зимовий образ.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Барановська

Монохромна база та вертикальні лінії

Основою образу став білий трикотажний костюм, який складається з обтислих штанів і светра з високим коміром. Створення єдиного кольорового блоку дозволяє візуально витягнути силует, що є класичним прийомом використання вертикальних ліній у стилі.

Таке рішення робить фігуру стрункішою і підкреслює пропорції, навіть якщо низький контраст між верхом і низом створює ефект єдиного полотна.

Колишня Тищенка в об’ємній шубі: комфортний та стильний зимовий &quot;лук&quot;Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Взуття

Алла обрала масивні білі мунбути, які ідеально поєднуються за кольором з костюмом.

Ззаначимо, що взуття в тон одягу або штанів візуально подовжує ноги, не розриваючи лінію контрастними переходами. Такий прийом особливо актуальний для зимових образів, де взуття часто виглядає громіздким.

Колишня Тищенка в об’ємній шубі: комфортний та стильний зимовий &quot;лук&quot;Барановська показала трендове взуття на зиму (фото: instagram.com/allabonya)

Об’ємна шуба

Головним акцентом у "луці" стала об’ємна руда шуба. Великі елементи одягу зазвичай ускладнюють силует, проте монохромна база під низом балансує масивність хутра.

Завдяки цьому образ виглядає гармонійно та пропорційно, а поєднання білого та рудого кольорів додає тепла та контрасту, не порушуючи цілісності силуету.

Колишня Тищенка в об’ємній шубі: комфортний та стильний зимовий &quot;лук&quot;Барановська показала, як носити шубу з екохутра (фото: instagram.com/allabonya)

Висока горловина та акценти

Светр із високою горловиною доповнено білим шарфом, що підкреслює шию та робить образ завершеним. Хоча високий комір може візуально вкорочувати шию, світлий колір і легкість фактури допомагають уникнути ефекту масивності.

Окремої уваги заслуговують сонцезахисні окуляри в масивній оправі, які створюють акцент у портретній зоні та привертають увагу до обличчя, підсилюючи відчуття стилю та статусності.

Колишня Тищенка в об’ємній шубі: комфортний та стильний зимовий &quot;лук&quot;Колишня Тищенка показала тренди зими 2026 (фото: instagram.com/allabonya)

Як повторити цей образ

Щоб відтворити зимовий лук Алли Барановської:

  • створіть світлу базу - оберіть термокостюм або легінси з джемпером у молочному чи білому кольорі;
  • підберіть взуття в тон - цей прийом допомагає візуально подовжити ноги та зберегти пропорції;
  • додайте фактурний верх - об’ємна екошуба або пуховик природних відтінків додасть образу статусності та балансує пропорції.

