Колишня Тищенка в об’ємній шубі: комфортний та стильний зимовий "лук"

Колишня дружина Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська продемонструвала, як поєднати комфорт і стиль у засніжених горах. Білий трикотажний костюм, масивні мунбути та об’ємна руда шуба створюють гармонійний і витончений зимовий образ.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Барановська

Монохромна база та вертикальні лінії

Основою образу став білий трикотажний костюм, який складається з обтислих штанів і светра з високим коміром. Створення єдиного кольорового блоку дозволяє візуально витягнути силует, що є класичним прийомом використання вертикальних ліній у стилі.

Таке рішення робить фігуру стрункішою і підкреслює пропорції, навіть якщо низький контраст між верхом і низом створює ефект єдиного полотна.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Взуття

Алла обрала масивні білі мунбути, які ідеально поєднуються за кольором з костюмом.

Ззаначимо, що взуття в тон одягу або штанів візуально подовжує ноги, не розриваючи лінію контрастними переходами. Такий прийом особливо актуальний для зимових образів, де взуття часто виглядає громіздким.

Барановська показала трендове взуття на зиму (фото: instagram.com/allabonya)

Об’ємна шуба

Головним акцентом у "луці" стала об’ємна руда шуба. Великі елементи одягу зазвичай ускладнюють силует, проте монохромна база під низом балансує масивність хутра.

Завдяки цьому образ виглядає гармонійно та пропорційно, а поєднання білого та рудого кольорів додає тепла та контрасту, не порушуючи цілісності силуету.

Барановська показала, як носити шубу з екохутра (фото: instagram.com/allabonya)

Висока горловина та акценти

Светр із високою горловиною доповнено білим шарфом, що підкреслює шию та робить образ завершеним. Хоча високий комір може візуально вкорочувати шию, світлий колір і легкість фактури допомагають уникнути ефекту масивності.

Окремої уваги заслуговують сонцезахисні окуляри в масивній оправі, які створюють акцент у портретній зоні та привертають увагу до обличчя, підсилюючи відчуття стилю та статусності.

Колишня Тищенка показала тренди зими 2026 (фото: instagram.com/allabonya)

Як повторити цей образ

Щоб відтворити зимовий лук Алли Барановської: