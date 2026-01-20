Джемпер батька та джинси Zara: скільки коштує стильний "лук" Катерини Кузнєцової

Акторка Катерина Кузнєцова показала стильний зимовий "лук" із джемпером батька, джинсами Zara та брендовими аксесуарами. Її образ став героєм рубрики "Скільки коштує ваш look" відомого блогера та інтерв’юера Ніколаса Карми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео в його Instagram.

Який "лук" вибрала акторка

Колірна гама: гра на контрастах

Основою образу став сміливий дует чорного та яскраво-червоного. Червоний колір - це не лише трендовий акцент, а й спосіб додати обличчю свіжості на фоні холодних зимових вечорів.

Контраст із класичним чорним пуховиком робить образ динамічним і виразним, привертаючи увагу і підкреслюючи індивідуальність акторки.

Верхній одяг та база

Катерина обрала короткий об’ємний пуховик чорного кольору. Така база дозволяє сміливо експериментувати з аксесуарами, роблячи їх головними героями "луку".

Класичні сині джинси прямого крою додають повсякденності, а червоний джемпер під курткою створює цілісну кольорову вертикаль, яка органічно поєднує верхній одяг та аксесуари.

Такий підхід дозволяє одночасно виглядати модно і відчувати себе комфортно у холодну пору.

Акценти, що створюють настрій

Саме аксесуари роблять образ Катерини Кузнєцової стильним. Масивний шарф із бахромою додає фактурності та візуально зігріває, а червона шапка-біні в тон до шарфа завершує ансамбль, створюючи гармонійну кольорову композицію.

Високі чорні шкіряні чоботи на масивній підошві додають структурованості та впевненості, а лаконічна чорна сумка жорсткої форми врівноважує розслаблений верх, роблячи образ завершеним і елегантним.

Б’юті-образ: природність і легкість

Катерина обрала природний макіяж з акцентом на сяючу шкіру та легкий блиск на губах.

Розпущене світле волосся, що виглядає з-під шапки, додає образу жіночності та невимушеності. Такий підхід до б’юті-образу підкреслює головну ідею стилю акторки: яскраво, стильно та комфортно.

Скільки коштує "лук" Кузнєцової

Катерина розповіла, що її стильний зимовий образ складається з речей різних брендів і цінових категорій: