Беременная Елена Курбанова показала стильный образ в яркой экошубе
Украинская телеведущая Елена Курбанова, которая сейчас ждет первенца, показала стильный зимний образ в яркой экошубе винного цвета. Сочетание текстурного трикотажа и модных аксессуаров делает этот "лук" одновременно эффектным и удобным для холодного времени.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Какой "лук" выбрала телеведущая
Беременность не становится помехой стильным экспериментам: телеведущая в очередной раз доказала, что даже в зимнюю пору можно выглядеть эффектно и современно.
Центральным элементом "лука" стала шуба из экомеха насыщенного бордового оттенка, который еще называют винным или бургунди.
Этот цвет не только добавляет энергии, но и выделяет телеведущую на фоне зимнего пейзажа.
Телеведущая показала модный "лук" (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Под шубой - ярко-красный вязаный свитер, который создает ощущение уюта.
Длинный шарф в тон не только защищает от холода, но и формирует вертикальный акцент, визуально удлиняя силуэт и делая образ гармоничным.
Елена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Особое внимание привлекают и другие элементы образа телеведущей: вязаные рукавицы с этномотивами добавляют аутентичности, а кожаные брюки и удобные ботинки на шнуровке подчеркивают, что стиль беременной может быть одновременно практичным и модным.
Такое сочетание многослойности и разных фактур делает образ универсальным: он подходит и для прогулки по городу, и для активного отдыха на свежем воздухе.
Как модно одеваться во время беременности (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Как повторить этот "лук"
Яркая шуба из экомеха
- выберите винный, бордовый или красный оттенок
- это главный акцент образа, который добавляет праздничности и модного эффекта.
Трикотаж под шубой
- мягкий вязаный свитер или пуловер яркого или пастельного тона
- создает многослойность и ощущение уюта.
Брюки и обувь
- кожаные или брюки из экокожи обеспечивают практичность
- удобные ботинки на низком ходу или шнуровке - комфорт для прогулок.
Аксессуары
- вязаные перчатки с этномотивами добавляют аутентичности
- длинный шарф или шапка в тон завершают образ и создают вертикальный акцент.
Правило многослойности
- сочетайте фактуры и цвета, чтобы лук выглядел гармонично
- многослойность позволяет легко регулировать тепло и сохранять стиль.
Елена Курбанова задает тренды (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
