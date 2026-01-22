Беременная Елена Курбанова показала стильный образ в яркой экошубе

Украинская телеведущая Елена Курбанова, которая сейчас ждет первенца, показала стильный зимний образ в яркой экошубе винного цвета. Сочетание текстурного трикотажа и модных аксессуаров делает этот "лук" одновременно эффектным и удобным для холодного времени.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала телеведущая

Беременность не становится помехой стильным экспериментам: телеведущая в очередной раз доказала, что даже в зимнюю пору можно выглядеть эффектно и современно.

Центральным элементом "лука" стала шуба из экомеха насыщенного бордового оттенка, который еще называют винным или бургунди.

Этот цвет не только добавляет энергии, но и выделяет телеведущую на фоне зимнего пейзажа.

Телеведущая показала модный "лук" (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Под шубой - ярко-красный вязаный свитер, который создает ощущение уюта.

Длинный шарф в тон не только защищает от холода, но и формирует вертикальный акцент, визуально удлиняя силуэт и делая образ гармоничным.

Елена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Особое внимание привлекают и другие элементы образа телеведущей: вязаные рукавицы с этномотивами добавляют аутентичности, а кожаные брюки и удобные ботинки на шнуровке подчеркивают, что стиль беременной может быть одновременно практичным и модным.

Такое сочетание многослойности и разных фактур делает образ универсальным: он подходит и для прогулки по городу, и для активного отдыха на свежем воздухе.

Как модно одеваться во время беременности (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Как повторить этот "лук"

Яркая шуба из экомеха

выберите винный, бордовый или красный оттенок

это главный акцент образа, который добавляет праздничности и модного эффекта.

Трикотаж под шубой

мягкий вязаный свитер или пуловер яркого или пастельного тона

создает многослойность и ощущение уюта.

Брюки и обувь

кожаные или брюки из экокожи обеспечивают практичность

удобные ботинки на низком ходу или шнуровке - комфорт для прогулок.

Аксессуары

вязаные перчатки с этномотивами добавляют аутентичности

длинный шарф или шапка в тон завершают образ и создают вертикальный акцент.

Правило многослойности

сочетайте фактуры и цвета, чтобы лук выглядел гармонично

многослойность позволяет легко регулировать тепло и сохранять стиль.

Елена Курбанова задает тренды (фото: instagram.com/kurbanova_olena)