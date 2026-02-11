ua en ru
Мода та краса

Темний денім і клітинка: Людмила Барбір задала модний тренд на весну

Середа 11 лютого 2026 19:47
Темний денім і клітинка: Людмила Барбір задала модний тренд на весну Людмила Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
Автор: Катерина Собкова

Людмила Барбір продемонструвала бездоганне відчуття стилю та показала, як поєднати комфорт і елегантність в одному образі. Телеведуча обрала трендову клітинку та темний денім - і цим фактично задала модний вектор на весну 2026.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Як одягається телеведуча Надя Матвєєва взимку

Який "лук" вибрала телеведуча

Трендова сорочка

У центрі уваги - сорочка в червоно-чорно-білу клітинку. Цей принт періодично повертається в моду, однак у цьому сезоні він традиційно набуває особливої популярності.

Барбір обрала не базову модель, а варіант із акцентом на талії, що підкреслює силует і додає жіночності. Завдяки продуманому крою річ виглядає структуровано, але не перевантажено.

Окремої уваги заслуговують деталі. Розкльошені довгі манжети створюють легкий ефект розслабленості та водночас додають образу подіумного настрою.

Саме такі нюанси перетворюють класичну клітинку на актуальний дизайнерський елемент, а не просто чергову варіацію базового гардероба.

Темний денім і клітинка: Людмила Барбір задала модний тренд на веснуЛюдмила Барбір показала модний "лук" (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Джинси

Нижню частину образу формують джинси з темного деніму. Глибокий синій колір залишається одним із найуніверсальніших рішень: він виглядає стримано, проте сучасно.

Телеведуча обрала фасон wide-leg - широкі від стегна джинси, які вже кілька сезонів поспіль не втрачають актуальності. Такий крій візуально подовжує ноги, балансує пропорції та додає образу статусності.

Темний денім у цьому випадку виступає альтернативою класичним брюкам. Він зберігає офіційність силуету, але робить його менш формальним.

Саме тому подібне поєднання доречне не лише для міських виходів, а й для телеефірів, де важливо виглядати професійно, не втрачаючи індивідуальності.

Темний денім і клітинка: Людмила Барбір задала модний тренд на веснуБарбір показала трендовий принт (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Завершують образ темні туфлі-човники з гострим носком. Вони «витягують» силует і додають витонченості. Лаконічні сережки-кільця та легке укладання з м’якою хвилею підтримують загальну концепцію стриманої розкоші без надмірного декору.

Таким чином, стиль Людмили Барбір - це наочний приклад того, як грамотно поєднувати повсякденні речі, щоб вони виглядали дорого й актуально. Клітинка додає образу тепла та характеру, а темний денім забезпечує структуру й сучасне звучання.

Такий casual chic легко адаптувати до власного гардероба, зберігши баланс між комфортом і елегантністю.

Темний денім і клітинка: Людмила Барбір задала модний тренд на веснуБарбір задає тренди (фото: instagram.com/liudmila.barbir)



