Як одягається Надя Матвєєва взимку: стильні образи без помилок

Вівторок 10 лютого 2026 13:11
UA EN RU
Надя Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Автор: Катерина Собкова

Взимку стиль легко зіпсувати зайвими деталями або незручним одягом, але відома телеведуча Надія Матвєєва показує інший підхід. Вона вибирає образи, у яких комфорт поєднується з елегантністю, а тренди - з практичністю.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Даша Трегубова показала, як носити пальто з екохутра.

Які "луки" вибрала телеведуча

Білосніжна екошуба teddy

На одному з фото Надія Матвєєва позує на тлі засніженого пейзажу в об’ємній білосніжній шубі з фактурного штучного хутра.

Такий верхній одяг уже кілька сезонів поспіль утримує лідерські позиції, а взимку 2026 року остаточно закріплюється як мастхев гардероба.

Зазначимо, шуби зі штучного хутра та екоматеріалів не лише відповідають світовому тренду на усвідомлене споживання, а й дозволяють створювати стильні образи без компромісів щодо тепла.

Світлий відтінок у поєднанні з в’язаною шапкою в тон формує монохромний ансамбль, який виглядає стримано, дорого і водночас дуже затишно.

Такий вибір ідеально підійде тим, хто цінує комфорт, але не готовий жертвувати стилем навіть у морозну погоду.

Як одягається Надя Матвєєва взимку: стильні образи без помилокНадя Матвєєва показала модний "лук" (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Стьобана куртка у пісочних тонах

Другий повсякденний образ телеведучої не менш трендовий. Для міських буднів Матвєєва обрала стьобану куртку в теплому пісочному відтінку.

Стьобана фактура у вигляді ромбів залишається класикою, однак у сезоні зима-2026 вона отримує нове звучання завдяки поєднанню з природною палітрою кольорів.

Особливу увагу привертають деталі: високий комір і бежевий гольф під курткою створюють ефект багатошаровості, що є одним із ключових прийомів стилізації цього сезону.

Теплий відтінок кемел експерти називають одним із найбільш універсальних у зимовій палітрі 2026 року - він легко комбінується з базовими речами та підходить як для ділових, так і для casual-образів.

Як одягається Надя Матвєєва взимку: стильні образи без помилокМатвєєва задає тренди (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Модні поради

Образи Надії Матвєєвої наочно демонструють декілька важливих принципів, на які варто орієнтуватися цієї зими.

По-перше, акцент на природних кольорах: світлі, бежеві, а також глибокі відтінки коричневого допомагають створити благородний і сучасний вигляд.

По-друге, фактурність - поєднання об’ємного хутра з гладким трикотажем або стьобаних матеріалів з м’якими базовими речами робить образ більш цікавим і динамічним.

І, нарешті, комфорт: трендовий одяг 2026 року - це зручний крій, який не обмежує рухів і надійно захищає від холоду.

