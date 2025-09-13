ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як носити одяг в клітинку восени: модний приклад від Демі Мур (фото)

Субота 13 вересня 2025 15:42
UA EN RU
Як носити одяг в клітинку восени: модний приклад від Демі Мур (фото) Демі Мур створила модний образ з трендовий принтом (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Одним із головних трендів осіннього сезону знову стала клітинка. Акторка Демі Мур вкотре довела, що його можна носити неймовірно стильно і поєднувати в різних фактурах.

РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки розповідає, як носити одяг в клітинку цієї осені.

Модний приклад від Демі Мур, як носити клітинку

Акторка опублікувала серію знімків із Нью-Йорка, на яких позує у вишуканому образі в клітинку в головній ролі.

Для виходу у світ вона обрала костюм, що складається з приталеного жакета та мідіспідниці з високою талією.

Демі поєднала його з класичною шовковою блузкою кольору айворі та човниками на підборах у відтінку капучино.

Як носити одяг в клітинку восени: модний приклад від Демі Мур (фото)Демі Мур в модному образі (фото: instagram.com/demimoore)

Акторка поєднала різні варіації клітинки - одна дрібніша, інша більша. Такий мікс додає об'єму й робить його образ динамічнішим.

Тож, необов'язково обирати костюм із повністю ідентичними візерунками, достатньо зберегти спільну колірну гаму, і тоді образ матиме гармонійний вигляд.

Як носити клітинку восени 2025

  • Зробіть ставку на класику. Костюм у дрібну клітинку завжди виглядає дорого й універсально. Його легко комбінувати як із сорочкою чи блузою, так і з базовим гольфом.
  • Обирайте осінні відтінки. Від шоколадного до бежевого - вони створюють теплий образ і підкреслюють природну елегантність.
  • Витончені силуети. Спідниця додасть ніжності, а жакет - збалансованості.
  • Лаконічне взуття. Човники або чоботи на невисоких підборах стануть ідеальним доповненням для офісу, зустрічей чи вечірніх виходів.

Як носити одяг в клітинку восени: модний приклад від Демі Мур (фото)Як носити клітинку восени (фото: instagram.com/demimoore)

Образ, як у Демі можна носити у ділових поїздках, на побаченнях чи навіть на модних показах.

Крім того, елементи цього сету легко розділити та поєднати з іншими елементами гардероба. Жакет пасуватиме з джинсами, а спідниця - зі светром.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Демі Мур Модні тренди Стиль життя Зірки шоу-бізнесу
Новини
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії