Як носити одяг в клітинку восени: модний приклад від Демі Мур (фото)
Одним із головних трендів осіннього сезону знову стала клітинка. Акторка Демі Мур вкотре довела, що його можна носити неймовірно стильно і поєднувати в різних фактурах.
Модний приклад від Демі Мур, як носити клітинку
Акторка опублікувала серію знімків із Нью-Йорка, на яких позує у вишуканому образі в клітинку в головній ролі.
Для виходу у світ вона обрала костюм, що складається з приталеного жакета та мідіспідниці з високою талією.
Демі поєднала його з класичною шовковою блузкою кольору айворі та човниками на підборах у відтінку капучино.
Акторка поєднала різні варіації клітинки - одна дрібніша, інша більша. Такий мікс додає об'єму й робить його образ динамічнішим.
Тож, необов'язково обирати костюм із повністю ідентичними візерунками, достатньо зберегти спільну колірну гаму, і тоді образ матиме гармонійний вигляд.
Як носити клітинку восени 2025
- Зробіть ставку на класику. Костюм у дрібну клітинку завжди виглядає дорого й універсально. Його легко комбінувати як із сорочкою чи блузою, так і з базовим гольфом.
- Обирайте осінні відтінки. Від шоколадного до бежевого - вони створюють теплий образ і підкреслюють природну елегантність.
- Витончені силуети. Спідниця додасть ніжності, а жакет - збалансованості.
- Лаконічне взуття. Човники або чоботи на невисоких підборах стануть ідеальним доповненням для офісу, зустрічей чи вечірніх виходів.
Образ, як у Демі можна носити у ділових поїздках, на побаченнях чи навіть на модних показах.
Крім того, елементи цього сету легко розділити та поєднати з іншими елементами гардероба. Жакет пасуватиме з джинсами, а спідниця - зі светром.
