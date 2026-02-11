Темный деним и клетка: Людмила Барбир задала модный тренд на весну
Людмила Барбир продемонстрировала безупречное чувство стиля и показала, как сочетать комфорт и элегантность в одном образе. Телеведущая выбрала трендовую клетку и темный деним - и этим фактически задала модный вектор на весну 2026.
Какой "лук" выбрала телеведущая
Трендовая рубашка
В центре внимания - рубашка в красно-черно-белую клетку. Этот принт периодически возвращается в моду, однако в этом сезоне он традиционно приобретает особую популярность.
Барбир выбрала не базовую модель, а вариант с акцентом на талии, что подчеркивает силуэт и добавляет женственности. Благодаря продуманному крою вещь выглядит структурировано, но не перегружено.
Отдельного внимания заслуживают детали. Расклешенные длинные манжеты создают легкий эффект расслабленности и одновременно добавляют образу подиумного настроения.
Именно такие нюансы превращают классическую клетку в актуальный дизайнерский элемент, а не просто очередную вариацию базового гардероба.
Людмила Барбир показала модный "лук" (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
Джинсы
Нижнюю часть образа формируют джинсы из темного денима. Глубокий синий цвет остается одним из самых универсальных решений: он выглядит сдержанно, но и современно.
Телеведущая выбрала фасон wide-leg - широкие от бедра джинсы, которые уже несколько сезонов подряд не теряют актуальности. Такой крой визуально удлиняет ноги, балансирует пропорции и добавляет образу статусности.
Темный деним в этом случае выступает альтернативой классическим брюкам. Он сохраняет официальность силуэта, но делает его менее формальным.
Именно поэтому подобное сочетание уместно не только для городских выходов, но и для телеэфиров, где важно выглядеть профессионально, не теряя индивидуальности.
Барбир показала трендовый принт (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
Завершают образ темные туфли-лодочки с острым носком. Они "вытягивают" силуэт и добавляют изящества. Лаконичные серьги-кольца и легкая укладка с мягкой волной поддерживают общую концепцию сдержанной роскоши без чрезмерного декора.
Таким образом, стиль Людмилы Барбир - это наглядный пример того, как грамотно сочетать повседневные вещи, чтобы они выглядели дорого и актуально. Клетка добавляет образу тепла и характера, а темный деним обеспечивает структуру и современное звучание.
Такой casual chic легко адаптировать к собственному гардеробу, сохранив баланс между комфортом и элегантностью.
Барбир задает тренды (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
